Umowa do 2041 roku! Ten wyścig F1 zostanie z nami na lata

To drugi tak wieloletni kontrakt zarządców torów z władzami F1. W maju do współpracy zobowiązał się obiekt w Miami, również do 2041 roku.

"Austria od dawna jest wyjątkowym miejscem dla Formuły 1, jest głęboko zakorzeniona w jej historii, więc podpisanie tej umowy to coś fantastycznego" - skomentował szef Formuły 1 Stefano Domenicali.

Rywalizacja na Red Bull Ring w Spielbergu toczy się nieprzerwanie od 2014 roku. Rekordzistą pod względem liczby zwycięstw na tym torze jest Holender Max Verstappen (Red Bull), który wystartuje także w niedzielnym wyścigu.

PAP