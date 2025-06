Wimbledon 2025 ruszył pełną parą. Te nazwiska mogą totalnie zaskoczyć widzów!

Harmonogram Wimbledonu 2025



Turniej główny Wimbledonu 2025 rozpocznie się 30 czerwca. Wcześniejszy tydzień przeznaczono na rozegranie kwalifikacji do drabinki głównej. Wielki finał rywalizacji mężczyzn zaplanowano na 13 lipca. Już tradycyjnie tenisiści grać będą na kortach trawiastych klubu All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Carlos Alcaraz broni tytułu i jest jednym z faworytów



Wielkim faworytem do wygrania tegorocznego turnieju wielkoszlemowego Wimbledon jest Hiszpan Carlos Alcaraz. Zawodnik ten wygrał dwie ostatnie edycje. W ubiegłym roku w wielkim finale w trzech setach pokonał Serba Novaka Djokovicia.

Carlos Alcaraz znajduje się obecnie w doskonałej dyspozycji. Po emocjonującym boju wygrał wielkoszlemowy Roland Garros na kortach ziemnych. W sezon na trawie również wszedł z impetem i w pięknym stylu wygrał turniej Queen’s Club Championships rangi WTA 500. To dobry prognostyk przed Wimbledonem.

Na co stać Jannika Sinnera?



Oczy kibiców tenisa zwrócone będą również na lidera rankingu ATP Włocha Jannika Sinnera. Ten ma coś do udowodnienia po tym, jak w pięciu setach przegrał finał Roland Garros z Alcarazem. Do tego zanotował falstart w turnieju Halle Open rangi ATP 500 na kortach trawiastych. Tam przegrał już w drugiej rundzie z niżej notowanym Kazachem Alexandrem Bublikiem. Czy szybko otrząśnie się po tej porażce?

Brytyjczycy mają swojego faworyta



W tym sezonie gospodarze mają wyjątkowe nadzieje na sukces swojego tenisisty. Na czwartym miejscu w rankingu ATP plasuje się Jack Draper, co jest najlepszym wynikiem w jego dotychczasowej karierze. Zawodnik ten w turnieju Queen’s Club Championships doszedł do półfinału i liczy na to, że w Wimbledonie pójdzie mu znacznie lepiej. Wśród faworytów znajdują się też:

· Niemiec Alexander Zverev,

· Serb Novak Djoković,

· Amerykanin Taylor Fritz,

· Włoch Lorenzo Musetti.

Kto może być zaskoczeniem tegorocznego Wimbledonu?



Czy w Wimbledonie będziemy świadkami tenisowego objawienia? Kto może zaskoczyć?

1. W jednym z ostatnich sprawdzianów fantastycznie spisał się Alexander Bublik, który nieoczekiwanie wygrał turniej Halle Open.

2. Dobrze w sezon na trawie wszedł też Rosjanin Karen Chaczanow.

3. Swoje nadzieje ma również Czech Jiri Lehecka, który dopiero w finale przegrał w Londynie z Alcarazem, a wcześniej pokonał Drapera.

Wydaje się, że w tej trójce może być objawienie Wimbledonu.

Oglądaj Wimbledon na antenach sportowych Polsatu



Gdzie oglądać mecze Wimbledonu 2025? Prawa do transmisji tego legendarnego turnieju ma telewizja Polsat. Najważniejsze mecze turnieju męskiego, w tym spotkania Huberta Hurkacza, dostępne będą na antenach sportowych Polsatu, a stream online można obejrzeć na platformie Polsat Box Go.

Polsat Sport