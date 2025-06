Zaskakujące wieści! Tylko godziny dzielą nas od ogłoszenia nowego selekcjonera?

Zdaniem byłego reprezentanta Polski od ogłoszenia nazwiska nowego trenera Biało-Czerwonych dzielą nas już tylko... godziny. W poniedziałek odbędzie się Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Piłki Nożnej. W jego trakcie Cezary Kulesza najprawdopodobniej zostanie wybrany na kolejną kadencję na stanowisku prezesa. Aktualny sternik federacji nie ma kontrkandydatów i nie powinien mieć problemu z uzyskaniem co najmniej połowy głosów delegatów.

To może być niejedyne ważne ogłoszenie podczas zjazdu. Jak zdradził Kosecki, bardzo możliwe, że w poniedziałek zaprezentowany zostanie nowy selekcjoner reprezentacji polski.

- Jutro (poniedziałek, 30 czerwca, przyp. red.) są wybory i prawdopodobnie będzie ogłoszony selekcjoner. Uczestniczyłem w pewnych rzeczach i podpowiadałem - zdradził 69-krotny reprezentant Polski.

Kosecki liczy, że PZPN poda również więcej szczegółów na temat nowego ośrodka reprezentacji Polski.

= Mam nadzieję, że zostanie ogłoszony i pięknie pokazany projekt domu reprezentacji. Chodzi o ośrodek. Teren już jest i prowadzone są bardzo zaawansowane rozmowy. To jest podstawa. My jesteśmy bezdomni. Wszyscy to mają. Musimy w tym kierunku pójść - zaznaczył.

W tej sytuacji trzeba będzie bardzo uważnie obserwować poniedziałkowe obrady władz związku.

- Spodziewałbym się dwóch fajnych decyzji - selekcjoner i gdzie będzie dom reprezentacji - stwierdził.

Cała rozmowa w poniższym materiale wideo.

mtu, Polsat Sport