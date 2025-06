Znowu najlepszy! Hiszpan umocnił się na prowadzeniu

32-letni Marc Marquez, który w ostatnich tygodniach wygrał także w ojczyźnie oraz we Włoszech, odniósł szóste zwycięstwo w sezonie, a 68. w karierze, co daje mu drugie miejsce w klasyfikacji wszech czasów w klasie MotoGP, ex aequo z Włochem Giacomo Agostinim. Rekordzistą jest inny motocyklista z Italii Valentino Rossi - 89.

Drugie miejsce w niedzielę zajął Włoch Marco Bezzecchi (Aprilia), a trzeci był jego rodak Francesco Bagnaia (Ducati).

Marc Marquez zgromadził 307 punktów i ma już 68 przewagi nad młodszym bratem. Starszy z rodzeństwa pewnie zmierza po siódmy w karierze tytuł mistrza świata MotoGP. Wcześniej triumfował w latach 2013-2014 oraz 2016-2019.

Alex Marquez przewrócił się na siódmym okrążeniu, bez udziału rywala. Badania wykazały złamanie kości śródręcza. 29-letni Hiszpan ma przejść operację jeszcze w niedzielę w Madrycie.

BS, PAP