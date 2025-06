6:0, 6:0! Znana tenisistka znokautowana na Wimbledonie. 45 minut i po wszystkim

Takiego wyniku chyba nikt się nie spodziewał! Doświadczona Putincewa została totalnie zdominowana przez Anisimową i nie wygrała ani jednego gema. Spotkanie pierwszej rundy trwało niespełna 45 minut.

Rok temu Putincewa doszła do czwartej rundy Wimbledonu - to jej najlepszy rezultat w karierze, jeśli chodzi o ten turniej. 23-letnia Anisimowa rok wcześniej dotarła do ćwierćfinału tej wielkoszlemowej imprezy.

Kolejną rywalką Amerykanki będzie reprezentantka Meksyku Renata Zarazua.

Amanda Anisimowa - Julia Putincewa 6:0, 6:0

BS, Polsat Sport