Zdarzenie trwało kilkanaście minut. Jabeur poprosiła o przerwę medyczną ze względu na kłopoty zdrowotne. Sytuacja wyglądała poważnie, a zachowanie tunezyjskiej zawodniczki mówiło o przeżywaniu przez nią dramatu. Gdy wróciła na kort, wydawało się, że wszystko jest już w porządku. Niestety, niedługo później uznana tenisistka musiała poddać mecz.

Dla Jabeur, która w latach 2022-2023 dochodziła do wielkiego finału Wimbledonu, to prawdziwy dramat. W tym sezonie nie była uznawana za jedną z faworytek do zwycięstwa, ale z pewnością liczyła na coś więcej niż tylko udział w drabince głównej. Tunezyjka, która w swojej karierze trzykrotnie grała w finałach Wielkiego Szlema, jeszcze trzy lata temu była wiceliderką rankingu WTA. Teraz plasuje się na 59. miejscu, ale to i tak znacznie wyżej niż jej poniedziałkowa rywalka. Tomowa to bowiem 111. "rakieta" świata.

Odpadnięcie Jabeur na tym etapie Wimbledonu to jedna z pierwszych wielkich sensacji tego turnieju.

Polsat Sport