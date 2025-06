Francuski siatkarz wzmocni ekipę mistrza Polski! W PlusLidze będzie rywalizował z ojcem i bratem

Hilir Henno (rocznik 2003) pochodzi z Francji i gra na pozycji przyjmującego. Jego ojcem jest słynny przed laty libero, a obecnie trener Hubert Henno, a młodszy o dwa lata brat Mathis również gra na pozycji przyjmującego. Ich również zobaczymy w przyszłym sezonie w PlusLidze - odpowiednio w roli trenera i zawodnika drużyny Cuprum Stilon Gorzów.

W sezonie 2024/25 Hilir Henno reprezentował barwy amerykańskiego University of Irving. 22-latek uhonorowany został nagrodą AVCA Distinction of Excellence Award, przyznawaną studentom-sportowcom, których osiągnięcia mają długofalowy wpływ na drużynę i cały sport. Henno wyrównał rekord asów rozgrywek NCAA, zdobywając łącznie 255 punktów z pola serwisowego. W 2024 roku otrzymał nagrodę AVCA National Collegiate Player of the Year, czyli Krajowego Gracza Roku – MVP oraz najlepiej punktujący ligi akademickiej.

Z reprezentacją Francji w 2024 roku zdobył tytuł mistrza Europy U22 i został wybrany najlepszym przyjmującym tej imprezy. W 2022 roku wywalczył srebro ME U22, a w 2019 - złoto ME U19, na obu turniejach również został wyróżniony nagrodą dla najlepszego przyjmującego.