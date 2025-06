Gładko w pierwszym secie, z problemami w drugim. Sabalenka w kolejnej rundzie Wimbledonu!

W pierwszej rundzie tegorocznych zmagań na londyńskich kortach Sabalenka mierzyła się z Kanadyjką Carson Branstine, która - choć za czasów juniorskich uchodziła za wielki talent - dopiero po raz pierwszy w karierze znalazła się w głównej drabince wielkoszlemowego turnieju.

Jej premierowe chwile na Wimbledonie były jak zderzenie ze ścianą. Sabalenka dobrze serwowała i przede wszystkim znakomicie returnowała. Dzięki temu już po kilkunastu minutach prowadziła 5:0. Kanadyjkę stać było na wygranie jednego gema, ale w ten sposób tylko przedłużyła seta. Liderka rankingu zakończyła pierwszą partię przy drugiej piłce setowej po 25 minutach walki. W całym secie miała stuprocentową skuteczność akcji przy siatce (3/3).

Druga partia zaczęła się dość niespodziewanie - od wygranego serwisu Branstine. W swoim pierwszym gemie serwisowym problemy miała za to Białorusinka, która wygrała go ostatecznie po grze na przewagi. Panie walczyły punkt za punkt i za nic nie chciały dopuścić do przełamania. Przydarzyło się ono w kluczowym momencie - przy stanie 5:5. Sabalenka, złapawszy wiatr w żagle, zwieńczyła dzieła i wygrała 7:5 oraz cały mecz 2:0.

Turniej główny Wimbledonu 2025 rozpoczął się 30 czerwca. Wcześniejszy tydzień przeznaczono na rozegranie kwalifikacji do drabinki głównej. Wielki finał rywalizacji mężczyzn zaplanowano na 13 lipca, a kobiet dzień wcześniej - 12 lipca. Już tradycyjnie tenisiści grają na kortach trawiastych klubu All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Wimbledon to jeden z najważniejszych punktów tenisowego kalendarza. Pozostaje on najstarszym i najbardziej prestiżowym turniejem tenisowym na świecie. W puli nagród znalazła się rekordowa kwota 53,5 miliona funtów do zdobycia.

Jak co roku, mecze Wimbledonu tradycyjnie można oglądać na sportowych antenach Polsatu.

Aryna Sabalenka - Carson Branstine 6:1, 7:5

psl, Polsat Sport