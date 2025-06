Grbić nie gryzł się w język! Takie słowa tuż po porażce. "Wiem, na kogo mogę liczyć"

W ostatnim meczu turnieju Ligi Narodów w Chicago reprezentacja Polski przegrała ze świetnie dysponowaną Brazylią 1:3. Analizy tego spotkania podjął się na gorąco selekcjoner "Biało-Czerwonych" Nikola Grbić.

- Jestem zadowolony, że nasz zespół zaprezentował się dobrze na tle tak grającej Brazylii. W pierwszych dwóch setach ich skuteczność w ataku oscylowała przecież na poziomie 86 procent, a do tego praktycznie nie mylili się w obronie. Na początku trzeciej partii powiedziałem zawodnikom, że zostajemy na swoim poziomie i gramy dalej swoją siatkówkę. Nie dajemy łatwych punktów, musimy być cierpliwi i czekać na swoją szansę. Dobrą zmianę dał Aleksander Śliwka i tie break był naprawdę blisko, ale cieszy mnie to, że potrafiliśmy zagrać dwa sety jak równy z równym z Brazylią, która jest jedną z najlepszych drużyn na świecie - powiedział po meczu Grbić.

Spotkanie z Brazylią było ostatnim w trakcie drugiego weekendu zmagań siatkarskiej Ligi Narodów. Teraz czekają nas dwa tygodnie przerwy, którą siatkarze przepracują na zgrupowaniu w Spale.

- Faktem jest, że mieliśmy od Canarinhos trudniejszy weekend, ponieważ graliśmy z mocniejszymi przeciwnikami i to trzy dni z rzędu. Teraz będziemy mieli więcej czasu, by przygotować się do następnego turnieju i choć nie będziemy mogli trenować przez pełne dwa tygodnie, to komfort będzie większy i sądzę, że zawodnicy osiągną w Spale swój pełny potencjał. Otrzymałem od zawodników wiele odpowiedzi i wiem teraz, na kogo mogę liczyć oraz nad czym poszczególni zawodnicy muszą jeszcze pracować. Z tego powodu to dla mnie pozytywny weekend i... jedziemy dalej! - zakończył szkoleniowiec.

Porażka z Brazylią poskutkowała utratą przez naszych siatkarzy fotelu lidera na rzecz Canarinhos. W ośmiu dotychczasowych spotkaniach Polacy zwyciężyli 6-krotnie oraz ponieśli 2 porażki.

Cała wypowiedź Nikoli Grbicia w załączonym materiale wideo.

