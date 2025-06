Gruchnęła sensacyjna informacja! Lewandowski odsunięty od drużyny Barcelony?!

Sezon 2024/25 w wykonaniu ekipy z Barcelony uznać należy za zdecydowanie udany. Wygrała ona praktycznie wszystkie możliwe trofea, i musiała jedynie obejść się smakiem w prestiżowej Lidze Mistrzów, w której dość nieoczekiwanie odpadła na etapie półfinału kosztem Interu Mediolan.

Klub z Katalonii poszukuje obecnie nowych wariantów taktycznych, by podtrzymać świetną passę i siać postrach na boiskach również w przyszłym sezonie, co może nie być dobrą informacją dla Lewandowskiego. Powodem mogą być ewentualne przetasowania w ofensywie "Blaugrany", których beneficjentem może się okazać młodszy i bardziej perspektywiczny zawodnik.

O sile ataku aktualnego mistrza Hiszpanii w minionych rozgrywkach decydował tercet Lamine Yamal - Robert Lewandowski - Raphinha, który odpowiadał za zdobycie 94 goli oraz 53 asyst we wszystkich rozgrywkach. Barcelona ma jednak w planach istotne ruchy transferowe, mogące osłabić pozycję polskiego napastnika w drużynie.

Już teraz wiele mówi się o niemal pewnym transferze z Athleticu Bilbao 22-letniego Nico Williamsa. Jeżeli Joanowi Laporcie uda się sprowadzić gwiazdę reprezentacji Hiszpanii, Barcelona może cierpieć na "klęskę urodzaju".

Jednak to nie sam Williams ma być dla "RL9" głównym konkurentem do miejsca w wyjściowym składzie. Zdaniem dziennikarzy portalu Sport.es, w przyszłym sezonie możemy być świadkami wzrostu znaczenia Daniego Olmo, który w poprzednim pełnił jedynie rolę zmiennika, a mimo to zgromadził na swoim koncie 10 goli i 4 asysty w samej La Liga.

Choć Hiszpan występował na pozycji ofensywnego pomocnika, to zdaniem tamtejszych dziennikarzy, w przypadku ściągnięcia Williamsa, może zostać przesunięty wyżej i pełnić rolę "fałszywej dziewiątki". Taki stan rzeczy nie byłby dobrą wiadomością dla 37-letnie Lewandowskiego, który ze względu na wiek jest uważany za piłkarza zdecydowanie mniej perspektywicznego.

