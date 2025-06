Guardiola uderzył pięścią w stół! To nie spodoba się FIFA. "KMŚ nas zniszczyły"

City zakończyło poprzedni sezon Premier League 25 maja i rozpoczęło rywalizację w KMŚ w Stanach Zjednoczonych nieco ponad trzy tygodnie później, 18 czerwca.

Citizens w poniedziałek (we wtorek o g. 3.00 czasu polskiego) zmierzą się z saudyjskim Al-Hilal w Orlando w 1/8 finału turnieju. W przypadku, gdy City dotrą do finału 13 lipca, będą mieli tylko miesiąc na przygotowanie się do nowej kampanii ligowej, która rozpocznie się 16 sierpnia.

Guardiola powiedział, że nie wie, jak KMŚ wpłyną na jego zespół. Dziennikarzy poprosił, aby zapytali go ten problem w dalszej części roku.

- Mogę powiedzieć, że jesteśmy wyczerpani. Klubowe mistrzostwa świata nas zniszczyły - stwierdził bez ogródek.

- Nie wiem, jak będzie. To zdarzyło się po raz pierwszy w naszym życiu - dodał.

Guardiola powiedział, że rozumie komentarze byłego trenera Liverpoolu Juergena Kloppa, który stwierdził, że rozszerzona przez FIFA do 32 zespołów impreza, które ma odbywać się raz na cztery lata w okresie przedsezonowym, jest najgorszym pomysłem w piłce nożnej.

- Juergen, walczyliśmy ze sobą wiele, wiele razy..., chodziliśmy na spotkania UEFA lub kiedy omawialiśmy kalendarz Premier League, o tym, jak dodać więcej jakości, dając szkoleniowcom i zawodnikom więcej odpoczynku - powiedział Guardiola, przyznając rację niemieckiemu trenerowi.

Drużyna Manchesteru w amerykańskim turnieju rozegrała dotąd trzy spotkania. W grupie kolejno wygrała z Wydad Casablanca (2:0), Al-Ain (6:0) i Juventusem Turyn (5:2).