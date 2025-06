Gwiazda siatkarskiej reprezentacji Polski zmienia klub! Pojawiła się informacja o transferze

Martyna Łukasik (rocznik 1999) jest siatkarką reprezentacji Polski i gra na pozycji przyjmującej. Pochodzi z Gdańska, gdzie zaczynała swą sportową przygodę Reprezentowała barwy klubów: UKS Jasieniak Gdańsk, Gedania Gdańsk (2012–15), Atom Trefl Sopot (2014–17), Trefl Proxima Kraków (2017–18), a później przez wiele sezonów grała w Chemiku Police (2018–24), z którym czterokrotnie wywalczyła mistrzostwo Polski.

Zobacz także: Kibice siatkówki czekali na tę wiadomość! Joanna Wołosz będzie kontynuowała piękną przygodę

W 2024 roku Łukasik trafiła do Imoco Volley Conegliano. Nie była tam zawodniczką wyjściowego składu, ale transfer wzbogacił kolekcję trofeów polskiej przyjmującej. Siatkarski gigant w poprzednim sezonie wygrał wszystko, co było do wygrania - Ligę Mistrzyń, Klubowe Mistrzostwa Świata i trofea w Italii.

Po sezonie Polka opuściła ekipę z Conegliano. Transfer tej zawodniczki ogłosił właśnie na swojej stronie i w mediach społecznościowych turecki Galatasaray.

Nie jest jednak w stu procentach pewne, czy Łukasik zagra w Stambule. We włoskich mediach pojawiły się informacje, że do Galatasaray trafić może Miriam Sylla. W tej sytuacji reprezentantka Polski może jednak pozostać w Italii i zagrać w Vero Volley Milano, czyli drużynie, którą prowadzi Stefano Lavarini.