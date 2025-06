Polski zawodnik nie ma najlepszej serii. Przegrał siedem spotkań z rzędu - w tym trzy na nawierzchni trawiastej. Jego pierwszym rywalem na kortach Wimbledonu będzie finalista z 2021 roku. Berrettini, który przegrał wtedy w czterech setach z Novakiem Djokoviciem, będzie zdecydowanym faworytem poniedziałkowego starcia.

Komentator Polsatu Sport Tomasz Tomaszewski stawia sprawę jasno.

- Jeśli Włoch zagra na średnim poziomie, to Majchrzak nie ma szans. Jeśli będzie gorzej, to wtedy jest szansa - wyznał w rozmowie z Polsatsport.pl.

To będzie ich pierwsze bezpośrednie starcie.

Wimbledon to jeden z najważniejszych punktów tenisowego kalendarza. Pozostaje on najstarszym i najbardziej prestiżowym turniejem tenisowym na świecie. W puli nagród znalazła się rekordowa kwota 53,5 miliona funtów do zdobycia. Jak co roku mecze Wimbledonu tradycyjnie można oglądać na sportowych antenach Polsatu.

Kamil Majchrzak - Matteo Berrettini. Relacja live i wynik na żywo

Relacja live i wynik na żywo z meczu Majchrzak - Berrettini na Polsatsport.pl.

PAP