Nieprawdopodobny mecz na Wimbledonie! Pięć setów walki obrońcy tytułu z 38-letnim weteranem

W pierwszym secie lepszy był Alcaraz, wygrywając 7:5. Gdy wydawało się, że młody Hiszpan pójdzie za ciosem, po kolejnej partii był remis - Fognini triumfował po tie-breaku.

Również 7:5 dla faworyta było w trzecim secie. I raz jeszcze skutecznie odpowiedział Fognini, wygrywając 6:2 i sensacyjnie doprowadzając do decydującej partii.

Piąty set rozpoczął się dobrze dla Alcaraza - szybko przełamał weterana i wyszedł na prowadzenie 3:0. Następnie spotkanie zostało przerwane na kilkanaście minut - jeden z kibiców na trybunach najprawdopodobniej zasłabł. Przerwa nie wytrąciła Alcaraza z rytmu - utalentowany Hiszpan wygrał 6:1 i awansował do drugiej rundy.

Wzór do naśladowania! 💪



Carlos Alcaraz ruszył z wodą na pomoc kibicowi, który źle się poczuł. 🇪🇸❤️ pic.twitter.com/FUdw95EzA6 — Polsat Sport (@polsatsport) June 30, 2025

Kolejnym rywalem Alcaraza będzie brytyjski zawodnik Oliver Tarvet.

Wszystko wskazuje na to, że dla Fogniniego był to ostatni występ na Wimbledonie w karierze. Jego najlepszy wynik w tym turnieju to dojście do trzeciej rundy. Najwyżej w światowym rankingu był w 2019 roku - dziewiąta lokata. W 2015 roku wygrał Australian Open w grze podwójnej.

22-letni Alcaraz aktualnie jest wiceliderem rankingu ATP. Ma na swoim koncie dwa triumfy w Wimbledonie - w 2023 i 2024 roku.

Carlos Alcaraz - Fabio Fognini 7:5, 6:7, 7:5, 2:6, 6:1

BS, Polsat Sport