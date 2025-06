Reprezentacyjny siatkarz rozstał się z PGE GiEK Skrą Bełchatów. "Był ważną częścią drużyny"

Žiga Štern (rocznik 1994) to reprezentant Słowenii, grający na pozycji przyjmującego. W swej karierze grał w klubach: ACH Volley Lublana, Tours VB, Stade Poitevin Poitiers, Top Volley Latina, Jeopark Kula Voleybol, Foinikas Syros oraz VfB Friedrichshafen.

W 2023 roku trafił do PlusLigi - został siatkarzem Ślepska Malow Suwałki. Po roku zmienił klub i przeniósł się do Bełchatowa, gdzie trenerem był ówczesny selekcjoner słoweńskiej kadry Gheorghe Cretu.

– Bardzo dziękuję za ten sezon. Mieliśmy wspólnie bardzo dobre momenty w trakcie naszych meczów. Trzymam kciuki, by PGE GiEK Skra Bełchatów wróciła na swoje wysokie miejsce, gdzie już kiedyś była. Dziękuję wszystkim kibicom za sezon, za to, jaką atmosferę tworzyli na meczach domowych, a także wyjazdowych. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia – powiedział Ziga Stern.

W barwach PGE GiEK Skry Bełchatów Stern wystąpił w 26 ligowych meczach. W ciągu dwóch sezonów w PlusLidze zagrał łącznie w 56 spotkaniach, w których zdobył 519 punktów.

– Żiga Stern to uznana marka w siatkarskim świecie. Potwierdził to, grając w naszym klubie, gdyż był ważną częścią drużyny. Bardzo dziękujemy mu za ten sezon spędzony w naszym klubie i życzymy powodzenia w kolejnych latach kariery – stwierdził prezes klubu Michał Bąkiewicz.

