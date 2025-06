Potężna niespodzianka! Odwieczna rywalka Świątek już poza Wimbledonem

Rywalką zajmującej 21. miejsce w rankingu WTA Jeleny Ostapenko była plasująca się o 30 lokat niżej reprezentantka gospodarzy Sonay Kartal. Już pierwszy set padł łupem Brytyjki, która domknęła go wynikiem 7:5. W drugiej partii lepsza okazała się Łotyszka wygrywając aż 6:2. Trzecia odsłona przyniosła dominację Kartal, która domknęła mecz tracąc w niej jedynie 2 gemy.

Problemy Ostapenko zaczęły się już przed turniejem na kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club, ponieważ zaledwie kilka dni wcześniej skreczowała w meczu 2. rundy turnieju WTA w Eastbourne, a dokładniej w trzecim secie spotkania przeciwko Filipince Alexandrze Eali (WTA 56.). Co ciekawe, w 1. rundzie tamtej imprezy pokonała w dwóch setach (6:3, 7:6)... właśnie Sonay Kartal.

Ostapenko to niesamowicie niewygodna rywalka dla Igi Świątek, gdyż w meczach przeciwko Polce może się poszczycić stuprocentową skutecznością. Jak do tej pory wygrała 6 spośród 6 bezpośrednich spotkań.

Jelena Ostapenko - Sonay Kartal 1:2 (5:7, 6:2, 2:6)

