Pewna wygrana włoskich siatkarzy! Amerykanie byli bezradni

Włosi rozpoczęli mecz w przemeblowanym składzie, ale błyskawicznie uzyskali wyraźną przewagę (2:7). Siatkarze USA długo gonili wynik, zdołali wyrównać (16:16), ale popełnili w tym secie zbyt dużo błędów i rywale odbudowali przewagę (18:21). Wygraną Italii przypieczętował asem serwisowym Luca Porro (21:25).





Początek drugiej odsłony przyniósł dobrą grę Amerykanów (9:6). W środkowej części seta do głosu doszli jednak siatkarze Italii - wygrali sześć akcji z rzędu od stanu 11:9 do 11:15, gdy zagrywał Giovanni Gargiulo i przejęli inicjatywę. Dowieźli przewagę do końca, a ostatni punkt dała im zepsuta zagrywka rywali (22:25).

Siatkarze Italii nie zwalniali tempa w kolejnej partii. Szybko wypracowali sobie solidną zaliczkę (4:8), grali skutecznie w ofensywie, a po asie Kamila Rychlickiego było 9:14. Wówczas do walki zerwali się gospodarze, którzy złapali kontakt z rywalami (13:14), Włosi zdołali jednak utrzymać przewagę. W kluczowym momencie błysnął Alessandro Michieletto, który skutecznie zaatakował, a po chwili dołożył dwa asy (16:20). Jeszcze jedną punktową zagrywkę posłali Włosi na zakończenie meczu, a jej autorem był Rychlicki (18:25).

Najwięcej punktów: Cooper Robinson (11), Gabriel Garcia (10) – USA; Kamil Rychlicki (17), Alessandro Michieletto (12), Luca Porro (10) – Włochy. Siatkarze Italii lepiej punktowali zagrywką (1–8), blokiem (2–6) i popełnili mniej błędów własnych (18, przy 23 rywali).

USA – Włochy 0:3 (21:25, 22:25, 18:25)

USA: Merrick McHenry, Cooper Robinson, Micah Ma'a, Gabriel Garcia, Jacob Pasteur, Jeffrey Jendryk – Erik Shoji (libero) oraz Ethan Champlin, Jordan Ewert. Trener: Karch Kiraly.

Włochy: Luca Porro, Kamil Rychlicki, Giovannimaria Gargiulo, Gianluca Galassi, Riccardo Sbertoli, Alessandro Michieletto – Gabriele Laurenzano (libero) oraz Simone Giannelli, Yuri Romanò. Trener: Ferdinando De Giorgi.

Sędziowie: Olivier Guillet (Francja) – Blaz Markelj (Słowenia).

