Weteran UFC walczy o życie! Przeszedł bardzo trudną operację

Amerykański zapaśnik kilka tygodni temu trafił do szpitala z powodu poważnego zapalenia płuc, a jego stan szybko się pogarszał. Lekarze, nie widząc innego wyjścia, zdecydowali się na przeszczep obu płuc - jedyną szansę na uratowanie jego życia.

Informację o operacji przekazała jego żona, Amy Askren, w emocjonalnym wpisie na Facebooku.

- Jesteśmy niezmiernie wdzięczni dawcy i jego rodzinie. To początek zupełnie nowego życia dla Bena, ale każdy dzień, który teraz ma, jest darem - napisała Amy.

Jeszcze pięć tygodni temu nic nie wskazywało na to, że stan zdrowia Askrena aż tak się pogorszy. Aktywnie prowadził on swoją akademię zapaśniczą w stanie Wisconsin. Sytuacja uległa jednak gwałtownemu pogorszeniu po infekcji gronkowcem, która doprowadziła do rozwoju ciężkiego zapalenia płuc w jego organizmie. Zawodnik został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej i podłączony do respiratora oraz aparatury ECMO, która tymczasowo zastępuje funkcje płuc i serca.

W kolejnych dniach lekarze rozpoczęli procedurę kwalifikacyjną do przeszczepu płuc, a 24 czerwca Askren trafił na oficjalną listę oczekujących. Wkrótce potem przeprowadzono skomplikowaną operację, która - ku uldze rodziny i fanów - zakończyła się sukcesem, a zawodnik powoli dochodzi do siebie.

40-latek to postać, której nie trzeba przedstawiać fanom sportów walki. Dwukrotny mistrz NCAA w zapasach, reprezentant Stanów Zjednoczonych na igrzyskach olimpijskich w Pekinie w 2008 roku, a następnie zawodnik UFC. Zapisał się on w historii największej organizacji MMA na świecie, choć niekoniecznie w sposób, o jakim marzył. Jego debiutanckie starcie z Jorge Masvidalem zakończyło się po zaledwie 5 sekundach na korzyść "Gamebreda". Tym samym Askren przeszedł do historii jako najszybciej znokautowany zawodnik w dziejach UFC.

Przed występami w amerykańskiej organizacji MMA, zdobywał pasy mistrzowskie w nieistniejącej już federacji Bellator MMA i azjatyckim ONE Championship.

W 2021 roku zdecydował się na pojedynek bokserski z influencerem Jake'em Paulem. Po porażce zakończył swoją karierę w świecie sportów walki i skupił się na działalności trenerskiej. Co ciekawe, to właśnie 28-letni youtuber zaapelował niedawno publicznie o wsparcie finansowe dla swojego dawnego rywala, prosząc fanów o pomoc w zbiórce na leczenie Askrena.

- Nie mogę uwierzyć, że jeszcze kilka tygodni temu Ben chodził po domu zupełnie zdrowy. Tak wiele może się zmienić w tak krótkim czasie. Modlimy się, by jego ciało zaakceptowało nowe płuca - napisała Amy w mediach społecznościowych.