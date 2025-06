Wielki sukces polskiego tenisisty! Wygrał z finalistą Wimbledonu

Po tym, jak z rywalizacji na kortach Wimbledonu wycofał się Hubert Hurkacz, Majchrzak został jedynym polskim przedstawicielem w męskim singlu. Przypomnijmy, że w grze podwójnej wystąpi inny z Biało-Czerwonych, Jan Zieliński.

Gra rozpoczęła się od wyrównanej rywalizacji, ale ta nie trwała zbyt długo. Już w piątym gemie Włoch dość gładko przełamał piotrkowianina, a to otworzyło mu drzwi do zwycięstwa w premierowej odsłonie tego pojedynku. Wykorzystał ją i wygrał tego seta w 38 minut.

Druga partia ułożyła się zdecydowanie bardziej po myśli Polaka. Początek był spokojny, ale od stanu 2:1 rozpoczął się koncert gry Majchrzaka. Dwukrotnie wygrał serwis włoskiego tenisisty i wyrównał stan tego meczu.

W trzecim secie to doświadczony Włoch dość szybko wyszedł na prowadzenie (3:2). Majchrzak nie poddał się jednak i prędko doprowadził do wyrównania. Berrettini zaczął grać coraz słabiej. Mogło się to wiązać z jakimś urazem, bowiem na twarzy byłego finalisty Wimbledonu często pojawiał się grymas bólu. Polak wykorzystał słabość przeciwnika i wygrał tę partię 6:4.

W czwartej to również Włoch rozpoczął lepiej (3:1) i przez niemal całego seta utrzymywał swoje prowadzenie. Majchrzakowi udało się jednak wyjść ze stanu 3:5 i doprowadzić do wyrównania. Po tym przytrafił mu się jednak fatalny gem i znów Berrettini stanął przed szansą na doprowadzenie do piątego seta. Tym razem już jej nie zmarnował. O losach tego meczu musiała więc zadecydować piąta partia.

A w niej od szturmu rozpoczął tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego (3:0). Włoch próbował wrócić do gry, ale strata z początku partii okazała się nie do odrobienia. Polak po ponad trzech godzinach zaciętej walki stanął przed szansą na swój pierwszy triumf w drabince głównej Wimbledonu. I przy własnym serwisie wygrał to spotkanie.

W drugiej rundzie Majchrzak zmierzy się z Ethanem Quinnem.

Kamil Majchrzak - Matteo Berrettini 4:6, 6:2, 6:4, 5:7, 6:3