Turniej główny Wimbledonu 2025 rozpocznie się 30 czerwca. Wcześniejszy tydzień przeznaczono na rozegranie kwalifikacji do drabinki głównej. Wielki finał rywalizacji mężczyzn zaplanowano na 13 lipca, a kobiet dzień wcześniej - 12 lipca. Już tradycyjnie tenisiści grają na kortach trawiastych klubu All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Wimbledon to jeden z najważniejszych punktów tenisowego kalendarza. Pozostaje on najstarszym i najbardziej prestiżowym turniejem tenisowym na świecie. W puli nagród znalazła się rekordowa kwota 53,5 miliona funtów do zdobycia. Jak co roku mecze Wimbledonu tradycyjnie można oglądać na sportowych antenach Polsatu.

Plan transmisji Wimbledonu na wtorek - 1.07:

Polsat Sport 1:

11:00 Halo tu Wimbledon

12:00 Wimbledon Preview

13:00 Studio

14:30 Barbora Krejcikova - Alexandra Eala (Komentarz: F. Gawęcki, R. Szymanik)

16:00 Iga Świątek - Polina Kudermetova (M. Muras, D. Olejniczak)

18:00 Magda Linette - Elsa Jacquemont (K. Wanio, T. Wiktorowski)

Polsat Sport 2:

14:00 Jannik Sinner - Luca Nardi (M. Krogulec)

16:00 Magdalena Fręch - Anastazja Potapowa (T. Tomaszewski, T. Wiktorowski)

18:30 Jack Draper - Sebastian Baez (M. Łuczak)

Polsat Sport 3:

12:00 Jessica Pegula - Elisabetta Cocciaretto (R. Spiak)

14:00 Lorenzo Musetti - Nikoloz Basailaszwili (R. Spiak)

16:30 Novak Djoković - Alexandre Muller (F. Gawęcki, R. Szymanik)

18:00 Ben Shelton - Alex Bolt (D. Olejniczak)

Polsat Sport Fight:

12:00 Tommy Paul - Johannus Monday (M. Krogulec)

14:00 Mirra Andriejewa - Mayar Sherif (D. Żbik)

16:00 Emma Navarro - Petra Kvitova (M. Łuczak)

18:00 Coco Gauff - Dajana Jastremska (D. Żbik)

Polsat Sport Premium 1:

Polsat Sport Premium 2 (kort nr 8 od 12:00 - bez komentarza):

Jaime Faria - Lorenzo Sonego

Sebastian Ofner - Hamad Medjedovic

Maria Sakkari - Anna Blinkowa

Jessica Bouzas Maneiro - Ella Seidel

Polsat Sport Premium 3 (kort nr 12 od 12:00 - bez komentarza):

Clara Tauson - Heather Watson

Daniel Evans - Jay Clarke

Gael Monflis - Ugo Humbert

Sofia Kenin - Taylor Townsend

Polsat Sport Premium 4 (kort nr 14 od 12:00 - bez komentarza):

Daria Kasatkina - Emiliana Arango

Jaume Munar - Alexander Bublik

Raphael Collignon - Marin Cilić

Wiktoria Azarenka - Anastazja Zacharowa

Polsat Sport Premium 5 (kort nr 17 od 12:00 - bez komentarza):

Priscilla Hon - Jekaterina Aleksandrowa

Mariano Navone - Denis Shapovalov

Julia Starodubcewa - Francesca Jones

Tomas Martin Etcheverry - Jack Pinnington Jones

Polsat Sport Premium 6 (kort nr 18 od 12:00 - bez komentarza):

Alex de Minaur - Roberto Carballes Baena

Maya Joint - Ludmiła Samsonowa

Caty McNally - Jodie Burrage

Hugo Gaston - Jakub Mensik

Polsatsport.pl:

Kort numer 4 (od 12:00 - bez komentarza):

Alex Michelsen - Miomir Kecmanović

Camila Osorio - Danielle Collins

Reilly Opelka - Alexander Shevchenko

Kort numer 5 (od 12:00 - bez komentarza):

Chun Hsin Tseng - Aleksandar Vukić

Jil Teichmann - Lucia Bronzetti

Caroline Dolehide - Arantxa Rus

Rinky Hijikata - David Goffin

Kort numer 6 (od 12:00 - bez komentarza):

Arthur Cazaux - Adam Walton

Quentin Halys - August Holmgren

Weronika Kudermietowa - Lin Zhu

Kort numer 7 (od 12:00 - bez komentarza):

Suzan Lamens - Iva Jović

Jasper De Jong - Christopher Eubanks

Aleksandar Kovacevic - Maron Fucsovics

Kort numer 9 (od 12:00 - bez komentarza):

Irina-Camelia Begu - Kaja Juvan

Zeynep Sonmez - Jaqueline Cristian

Sorana Cirstea - Hailey Baptiste

Marcos Giron - Camilo Ugo Carabelli

Kort numer 11 (od 12:00 - bez komentarza):

James McCabe - Fabian Marozsan

Anna Kalinskaya - Nina Stojanović

Francisco Comesana - Corentin Moutet

Kort numer 15 (od 12:00 - bez komentarza):

Katie Volynets - Tatjana Maria

Karolina Muchova - Xinyu Wang

Damir Dzhumur - Tomas Machac

Brandon Nakashima - Yunchaokete Bu

Kort numer 16 (od 12:00 - bez komentarza):

Veronika Erjavec - Marta Kostyuk

Pedro Martinez - George Loffhagen

Flavio Cobolli - Belbit Zhukayev

Alycia Parks - Belinda Bencic