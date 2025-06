Wimbledon 2025 turniejem ważnych jubileuszy

W tym roku mija równo 50 lat od triumfów Amerykanów Arthura Ashe'a, który jest jedynym dotychczasowym czarnoskórym zwycięzcą Wimbledonu w singlu, oraz King, która w 1975 roku wywalczyła szósty i ostatni tytuł w grze pojedynczej w Londynie. To był łącznie 19. z 20 trofeów zdobytych przez King na kortach All England Club w singlu, deblu i mikście.

45 lat temu natomiast Szwed Borg odniósł piąte z rzędu zwycięstwo w Wimbledonie. Pokonał w 1980 roku Amerykanina Johna McEnroe 1:6, 7:5, 6:3, 6:7 (16-18), 8:6 w finale, który nadal uważany jest za jeden z najlepszych meczów tenisowych wszech czasów.

W 1990 roku dziewiąte trofeum w Londynie wywalczyła Amerykanka czeskiego pochodzenia Navratilova. Do tej pory pozostaje rekordzistką pod względem indywidualnych zwycięstw w Wimbledonie. Był to również jej 18. i ostatni tytuł wielkoszlemowy, co pozwoliło jej zrównać się z amerykańską rywalką Chris Evert, ówczesną rekordzistką Ery Open.

25 lat temu Amerykanin Pete Sampras zdobył siódmy i ostatni tytuł na kortach All England Club, co było jego 13. zwycięstwem w turnieju wielkoszlemowym. Został wówczas rekordzistą pod tym względem. W 2002 roku dołożył 14. tytuł w US Open, po czym zakończył karierę. Jego rekord zdążyli od tamtej pory pobić Szwajcar Roger Federer, Hiszpan Rafael Nadal oraz Serb Novak Djokovic.

W 2010 roku Amerykanin John Isner i Francuz Nicolas Mahut rozegrali najdłuższy mecz tenisowy w historii Wimbledonu. W pierwszej rundzie imprezy rywalizowali w sumie przez 11 godzin i 5 minut, rozciągniętych na trzy dni. Ostatecznie triumfował Isner, wygrywając 70:68 w piątym secie. Był to jeden powodów zmiany zasad - wprowadzono tie-breaki przy stanie 6:6 w piątych setach meczów mężczyzn (i trzecich meczów kobiet) podczas wszystkich czterech turniejów wielkoszlemowych.

10. rocznicę wyjątkowego triumfu świętuje Amerykanka Serena Williams. W 2015 roku po raz drugi zdobyła "Serena Slam" - tak sama nazwała wygranie czterech turniejów wielkoszlemowych z rzędu, chociaż nie wszystkich w trakcie tego samego sezonu. W wieku 33 lat została wówczas najstarszą mistrzynią singla w Wielkim Szlemie w Erze Open.

Pięć lat temu natomiast po raz pierwszy od II wojny światowej najstarszy turniej tenisowy Wielkiego Szlema nie odbył się. Zmagania na kortach All England Club zostały odwołane ze względu na pandemię COVID-19.

Tegoroczna edycja Wimbledonu rozpocznie się w poniedziałek. Z Polaków w singlu rywalizować będą Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magda Linette oraz Kamil Majchrzak.

PAP