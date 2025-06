Wimbledon 2025: Wyniki i skróty meczów (WIDEO)

Turniej główny Wimbledonu 2025 rozpoczął się 30 czerwca. Wcześniejszy tydzień przeznaczono na rozegranie kwalifikacji do drabinki głównej. Wielki finał rywalizacji mężczyzn zaplanowano na 13 lipca, a kobiet dzień wcześniej - 12 lipca. Już tradycyjnie tenisiści grają na kortach trawiastych klubu All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Wimbledon to jeden z najważniejszych punktów tenisowego kalendarza. Pozostaje on najstarszym i najbardziej prestiżowym turniejem tenisowym na świecie. W puli nagród znalazła się rekordowa kwota 53,5 miliona funtów do zdobycia.

Jak co roku mecze Wimbledonu tradycyjnie można oglądać na sportowych antenach Polsatu.

Wyniki i skróty meczów Wimbledon 2025:

30 czerwca:



Bellucci - Crawford

Bonzi - Miedwiediew

Kopriva - Thompson

Lehecka - Dellien

Mannarino - O'Connell

Moller - Tiafoe

Tarvet - Riedi

Tien - Basavareddy

Bergs - Harris

Norrie - Bautista

Popyryn - Fery

Rune - Jarry

Cerundolo - Borges

Derderi - Safiullin

Royer - Tsitsipas

Fognini - Alcaraz

Auger-Aliassime - Duckworth

Carreno-Busta - Rodesch

Stuff - Misolic

Berrettini - Majchrzak

Fearnley - Foncesa

Harris - Lajovic

McDonald - Chaczanow

Quinn - Searle

Rublow - Djere

Arnaldi - Van De Zandschulp

Brooksby - Griekspoor

Diallo - Altmaier

Fritz - Mpetshi Perricard

Hold - Davidovich Fokina

Mochizuki - Zeppieri

Rinderknech - Zverev

Birrell - Vekic

Bodnar - Switolina

Kartal - Ostapenko

Lys - Yuan

Parry - Martic

Todoni - Bucsa

Tomowa - Jabeur

Haddad Maia - Sramkova

Pera - Noskova

Stearns - Siegemund

Danilovic - Zhang

Graczowa - Sasnowicz

Minner - Gadecki

Ruse - Keys

Sabalenka - Branstine

Sznajder - Uchijama

Li - Golubic

Paolini - Sevastova

Rachimowa - Ito

Wickmayer - Zarazua

Dart - Galfi

Fernandez - Klugman

Sun - Bouzkova

Badosa - Boulter

Pawluczenkowa - Tomljanovic

Krueger - Stojsavljevic

Mertens - Fruhvirtova

Osaka - Gibson

Putincewa - Anisimowa

Raducanu - Xu

Siniakova - Zheng

Vondrousova - Kessler

