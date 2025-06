W zeszłorocznym Wimbledonie, jeśli chodzi o zmagania mężczyzn, tytuł obronił Carlos Alcaraz, który w wielkim finale ponownie mierzył się z Novakiem Djokovicem. Utalentowany Hiszpan pokonał legendarnego Serba 6:2, 6:2, 7:6(7-4) i powtórzył swój wyczyn z 2023 roku.



Z kolei wśród kobiet triumfowała Barbora Krejcikova. W najważniejszym meczu tego turnieju była lepsza od Jasmine Paolini, pokonując Włoszkę po trzech wymagających setach zakończonych wynikiem 6:2, 2:6, 6:4.

Rok temu Iga Świątek zakończyła zmagania na Wimbledonie w trzeciej rundzie po przegranej z Julią Putincewą. Najlepszym wynikiem polskiej zawodniczki w Londynie jest ćwierćfinał w 2023 roku. Z powodów zdrowotnych z udziału w tegorocznym turnieju zrezygnował Hubert Hurkacz, który w 2021 roku dotarł do półfinału zmagań, a rok temu zakończył zawody na etapie drugiej rundy, odnosząc kontuzję w długiej, prawie czterogodzinnej batalii z Arthurem Filsem.



Turniej główny Wimbledonu 2025 rozpoczął się 30 czerwca. Wcześniejszy tydzień przeznaczono na rozegranie kwalifikacji do drabinki głównej. Wielki finał rywalizacji mężczyzn zaplanowano na 13 lipca, a kobiet dzień wcześniej - 12 lipca. Już tradycyjnie tenisiści grają na kortach trawiastych klubu All England Lawn Tennis and Croquet Club.



Wimbledon to jeden z najważniejszych punktów tenisowego kalendarza. Pozostaje on najstarszym i najbardziej prestiżowym turniejem tenisowym na świecie. W puli nagród znalazła się rekordowa kwota 53,5 miliona funtów do zdobycia. Jak co roku mecze Wimbledonu tradycyjnie można oglądać na sportowych antenach Polsatu.



