Gdzie obejrzeć mecz Magda Linette - Elsa Jacquemot na Wimbledonie?

Magda Linette zagra z Elsą Jacquemot w pierwszej rundzie Wimbledonu. Kto wygra to spotkanie? Transmisja meczu Magda Linette - Elsa Jacquemot we wtorek w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1, na Polsatsport.pl i Polsat Box Go. Początek około godziny 18:00.