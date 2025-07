Przypomnijmy, że jedyny reprezentant Polski w turnieju singlistów rozpoczął zmagania od dość niespodziewanego zwycięstwa nad Matteo Berrettinim. Włoski tenisista był rozstawiony w rywalizacji i uchodził za faworyta tego starcia. Pojedynek był bardzo zacięty. O jego losach musiał przesądzić piąty set.

W nim lepiej zaprezentował się Majchrzak. Polak wygrał decydującą partię 6:3 i całe spotkanie 3:2. Tym samym zapewnił sobie awans do drugiej rundy zmagań.

Na tym etapie rywalizacji 29-latek stoczy bój z Quinnem. Amerykanin to aktualnie 89. zawodnik rankingu ATP, a zatem jest sklasyfikowany o 20 pozycji wyżej niż Polak. W pierwszej rundzie 21-latek uporał się z reprezentantem gospodarzy Henrym Searle. Quinn pokonał Brytyjczyka w czterech setach.

Dodajmy, iż będzie to pierwsze spotkanie obu zawodników. Do tej pory Majchrzak i Quinn nie grali ze sobą ani razu.

Majchrzak - Quinn. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć Wimbledon?

Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Premium 1 oraz na Polsat Box Go. Początek ok. 18:00. Jest to czwarty mecz na korcie 14.

mtu, Polsat Sport