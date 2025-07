Nowy bramkarz dołączył do Barcelony. Wojciech Szczęsny został bez klubu!

Kontrakt Wojciecha Szczęsnego oficjalnie przestał obowiązywać wraz z pierwszym dniem lipca. Nie oznacza to jednak, że jego przygoda na katalońskiej ziemi dobiegnie końca.

Ekspert transferowy Fabrizio Romano oraz hiszpańskie media do niedawna były przekonane, że obie strony będą kontynuować współpracę i doszły do porozumienia.

Oficjalnie kontrakt golkipera nie został jednak przedłużony przed terminem jego zakończenia. Klub miał inne priorytety - postanowiono sprzedać Inakiego Penę oraz Marca-Ander ter Stegena, a także ściągnąć do klubu bramkarza Espanyolu, Joana Garcię.

Aktualnie udało się tylko to ostatnie. W klubie pojawił się nowy bramkarz, a to oznacza, że w kadrze byłoby ich pięciu - wliczając Szczęsnego oraz wypożyczonego do Granady Andera Astralagę.

Katalońskie media podają, że sam trener Hansi Flick ma odbyć rozmowę ze swoim kapitanem i nakłonić go do opuszczenia klubu. Ter Stegen chce wystąpić między słupkami kadry Niemiec na zbliżającym się mundialu, a rola rezerwowego w "Dumie Katalonii" bardzo mu to utrudni.

Wiele wskazuje więc na to, że nowa umowa Szczęsnego pojawi się wtedy, gdy z "Barcą" rozstanie się ter Stegen.