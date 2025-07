Pięć trofeów, cztery wyróżnienia. Kosmiczny sezon reprezentacyjnej siatkarki

23-latka, która po rozpadzie klubu Prometej Dnipro dołączyła do Żetysu VC Tałdykorgan, sięgnęła z kazachską ekipą po wszystko, co było do zdobycia na krajowym podwórku (mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Kazachstanu), a ponadto triumfowała również w Azjatyckiej Lidze Mistrzyń, wygrywając w wielkim finale z wietnamskim VTV Binh Dien Long An.

Sama Szarhorodska błyszczała zaś praktycznie we wszystkich imprezach klubowych i reprezentacyjnych, w których brała udział. Reprezentantka Ukrainy, poza wspomnianym tytułem MVP Złotej Ligi Europejskiej, wybierana była również MVP Superpucharu Kazachstanu, a także najlepszą rozgrywającą ligi kazachskiej oraz Azjatyckiej Ligi Mistrzyń. Indywidualnego wyróżnienia nie otrzymała jedynie w Pucharze Kazachstanu.

Zawodniczka poprawiła więc w tym roku swoje osiągnięcia z Prometej Dnipro. W sezonie 2023/2024 Ukrainka zdobyła na krajowym podwórku potrójną koronę (mistrzostwo, Puchar i Superpuchar), ale rok zwieńczyła "zaledwie" jedną nagrodą indywidualną dla najlepszej rozgrywającej ukraińskiej Superligi.