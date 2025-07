Po rajdowym sukcesie na pomoc dzieciom. Kajetanowicz wyruszył na Wielką Wyprawę Maluchów

Po niezwykle intensywnym czasie, wypełnionym startami w portugalskiej, włoskiej i greckiej rundzie mistrzostw świata, Kajetanowicz opuszcza na chwilę rajdowe odcinki. Nie oznacza to jednak, że rozstaje się z kierownicą. Zmienia wyczynowe auto na Fiata 126p i bierze udział w Wielkiej Wyprawie Maluchów. Najbardziej utytułowany polski kierowca rajdowy, współpomysłodawca i ambasador, tego wielkiego motoryzacyjnego i charytatywnego projektu wyruszył na pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Trzeci rok z rzędu na prawym fotelu poczciwego „maluszka” towarzyszy mu żona Aneta. Wspólnie będą przemierzać kolejne kilometry trasy, przy okazji mówiąc o tym, co ważne – bezpieczeństwie na drogach.

W tegorocznej Wyprawie wystartowało aż 98 maluchów, które pokonają trasę wiodącą przez Polskę oraz kraje nadbałtyckie. Łącznie to ponad 5000 kilometrów. Tym razem szczególnie duży nacisk położono na działania edukacyjne mające na celu propagowanie odpowiednich zachowań w ruchu drogowym i poprawę bezpieczeństwa. Są one skierowane nie tylko do najmłodszych, ale również dorosłych, których priorytetem powinno być dawanie dobrych wzorców dzieciom. W trakcie oficjalnego startu pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie zaparkowała naczepa edukacyjna „Young&Safe – Ogarnięci na drodze” z mobilnym miasteczkiem drogowym. Znajdowały się w niej między innymi symulatory: jazdy 7D oraz wybuchu poduszki powietrznej oraz rozkładane miasteczko rowerowe. Zorganizowano też gry i zabawy edukacyjne. „Young&Safe – Ogarnięci na drodze” to najnowszy projekt organizatorów Wielkiej Wyprawy Maluchów dla Dzieci. Jego ambasadorami są Kajetan Kajetanowicz, Rafał Sonik, Bartosz Ostałowski i Jan Mela.



- Przed chwilą wypuściłem z rąk kierownicę rajdową, a teraz wsiadam do maluszka, którego darzę ogromnym sentymentem. Wyruszamy z moją żoną Anetą na trzecią już Wielką Wyprawę Maluchów. Zbieramy środki na rehabilitację i wsparcie psychologiczne poszkodowanych w wypadkach dzieci, ale także edukujemy w zakresie bezpieczeństwa, by zapobiegać tragediom na drogach. W tym roku w kluczowych punktach polskiej części Wyprawy rozkładamy mobilne miasteczko „Young&Safe – Ogarnięci na drodze”, które mieści się w specjalnej naczepie. Zatem jedziemy, aby promować nasz cel i przede wszystkim skutecznie docieramy z pomocą i edukacją. Mam nadzieję, że również w tym roku wspólnie z ludźmi o wielkich sercach zbierzemy pokaźną kwotę dla najmłodszych i postaramy się przywrócić uśmiech tym dzieciom, które utraciły poczucie bezpieczeństwa – zapowiedział Rajdowy Mistrz Świata, Kajetan Kajetanowicz.



W poprzednich dwóch edycjach projektu zebrano łącznie rekordową sumę ponad siedmiu milionów złotych. Wielka Wyprawa Maluchów z roku na rok poszerza swoje działania o coraz więcej aktywności promujących bezpieczeństwo, przybywa też jej uczestników i ambasadorów. Potrzeb niestety wciąż jest wiele – w ubiegłym roku na polskich drogach doszło do 1741 wypadków drogowych z udziałem najmłodszych. W ich wyniku, śmierć poniosło aż 50 dzieci, a 1838 doznało obrażeń. Zbiórka na ich leczenie oraz wsparcie programów edukacyjnych jest już aktywna w serwisie zrzutka.pl. Wpłacać można do głównej skarbonki Wielkiej Wyprawy Maluchów, jak również do puszek poszczególnych uczestników, które zasilą potem ogólne konto. Jedną z puszek założył Kajetan Kajetanowicz, który zachęca wszystkich sympatyków sportów motorowych i nie tylko do otwarcia serc na rzecz dzieci.

Informacja prasowa