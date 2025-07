Świątek wypowiedziała się na temat kolejnej rywalki. Zdradziła jej najgroźniejszą broń

Iga Świątek pokonała Polinę Kudiermietową (7:5, 6:1) w meczu 1. rundy Wimbledonu. Niepodważalną dominację naszej tenisistki było widać w II secie pojedynku, jednak zupełnie inny obraz niosła ze sobą pierwsza odsłona.

- Muszę przyznać, że pogoda była dzisiaj bardzo wymagająca i dobrze, że przyszło trochę chmur, bo w innym razie temperatura oscylowałaby pewnie w okolicach 35 stopni Celsjusza. Na pewno cieszę się, że po I secie wyczułam jak grać i złapałam nieco lepszy timing. Nawierzchnia tutaj na pewno różni się od tej w Bad Homburg, więc trzeba się było dostosować - powiedziała po zwycięstwie Świątek.

Ze względu na świetny występ w Niemczech, gdzie raszynianka dotarła przecież do finału, nie miała zbyt wiele czasu na zapoznanie się z tegorocznymi warunkami na kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club.

- Na trening tutaj miałam tylko godzinę i to na tych bardziej zniszczonych kortach. Meczowe są przed turniejem oszczędzane, więc gra na nich wygląda nieco inaczej - dodała.

W 2. rundzie wielkoszlemowej imprezy Polka zmierzy się z 208. w rankingu WTA Caty McNally.

- Z Caty znamy się z czasów juniorskich i na pewno będzie to trudna rywalka. Ona bardzo lubi grać na trawie i wchodzić na siatkę, zagrać slajsa, więc na pewno będzie często zmieniała rytm. Mam do niej dużo szacunku - zakończyła najlepsza polska tenisistka.

Kolejny mecz Igi Świątek zaplanowany jest na czwartek.

Cała pomeczowa rozmowa z Igą Świątek w załączonym materiale wideo.

