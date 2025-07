Terminarz Euro 2025. Kiedy grają Polki?

16 drużyn podzielono na cztery grupy. W grupie A znalazły się Szwajcaria, Norwegia, Islandia i Finlandia, w grupie B: Hiszpania, Portugalia, Belgia i Włochy, w grupie C: Polska, Niemcy, Dania i Szwecja, a w grupie D: Francja, Anglia, Walia i Holandia.

Polki 4 lipca zmierzą się z Niemkami w Sankt Gallen. Kolejne dwa mecze rozegrają w Lucernie - 8 lipca ze Szwedkami, a cztery dni później z Dunkami.

Do ćwierćfinałów awansują po dwa zespoły z grupy. Zwycięzca grupy A trafi na drugą drużynę z grupy B, a zwycięzca grupy C zmierzy się z drugim z grupy D. Druga drużyna grupy A trafi na zwycięzcę grupy B, a druga drużyna grupy C na zwycięzcę grupy D.

Mecze 1/4 finału odbędą się w dniach 16-19 lipca, półfinały 22-23 lipca, a finał 27 lipca.

Program meczów Euro 2025:

FAZA GRUPOWA

2 lipca, środa

Islandia - Finlandia (Thun, 18.00)

Szwajcaria - Norwegia (Bazylea, 21.00)

3 lipca, czwartek

Belgia - Włochy (Sion, 18.00)

Hiszpania - Portugalia (Berno, 21.00)

4 lipca, piątek

Dania - Szwecja (Genewa, 18.00)

Niemcy - Polska (Sankt Gallen, 21.00)

5 lipca, sobota

Walia - Holandia (Lucerna, 18.00)

Francja - Anglia (Zurych, 21.00)

6 lipca, niedziela

Norwegia - Finlandia (Sion, 18.00)

Szwajcaria - Islandia (Berno, 21.00)

7 lipca, poniedziałek

Hiszpania - Belgia (Thun, 18.00)

Portugalia - Włochy (Genewa, 21.00)

8 lipca, wtorek

Niemcy - Dania (Bazylea, 18.00)

Polska - Szwecja (Lucerna, 21.00)

9 lipca, środa

Anglia - Holandia (Zurych, 18.00)

Francja - Walia (Sankt Gallen, 21.00)

10 lipca, czwartek

Finlandia - Szwajcaria (Genewa, 21.00)

Norwegia - Islandia (Thun, 21.00)

11 lipca, piątek

Włochy - Hiszpania (Berno, 21.00)

Portugalia - Belgia (Sion, 21.00)

12 lipca, sobota

Szwecja - Niemcy (Zurych, 21.00)

Polska - Dania (Lucerna, 21.00)

13 lipca, niedziela

Holandia - Francja (Bazylea, 21.00)

Anglia - Walia (Sankt Gallen, 21.00)

ĆWIERĆFINAŁY

16 lipca, środa

1A - 2 B (Genewa, 21.00)

17 lipca, czwartek

1C - 2D (Zurych, 21.00)

18 lipca, piątek

1B - 2A (Berno, 21.00)

19 lipca, sobota

1D - 2C (Bazylea, 21.00)

PÓŁFINAŁY

22 lipca, wtorek

1A/2B - 1C/2D (Genewa, 21.00)

23 lipca, środa

1D/2C - 1B/2A (Zurych, 21.00)

FINAŁ

27 lipca, niedziela (Bazylea, 21.00)

MS, PAP