W tegorocznej, 31. już edycji tej wyjątkowej imprezy, wzięło udział - w samej tylko głównej drabince, bez faz eliminacyjnych - 1536 zawodniczek i zawodników z całej Polski, reprezentujących 384 drużyny. Młodzi adepci siatkówki rywalizowali przez trzy dni w kategoriach "singli", "dwójek", "trójek" i "czwórek" dziewcząt i chłopców.

ZOBACZ TAKŻE: Reprezentacja Polski siatkarek gra w mistrzostwach świata U19. Kiedy mecze? Terminarz. Daty, godziny

Uczestnicy imprezy mieli okazję nie tylko walczyć o medale w Spodku, w którym reprezentacja Polski siatkarzy sięgnęła w 2014 roku po mistrzostwo świata, ale i... osobiście poznać swoich idoli. Zmagania obserwowali bowiem specjalni goście w osobach byłych i obecnych reprezentantów Polski oraz zawodników PlusLigi. W Katowicach pojawili się między innymi: Martyna Borowczak (przyjmująca reprezentacji Polski), Alaksiej Nasiewicz (atakujący reprezentacji Polski), Kajetan Kubicki (rozgrywający reprezentacji Polski), Patryk Łaba (przyjmujący Aluronu CMC Warty Zawiercie), Paweł Zatorki (libero reprezentacji Polski i dwukrotny mistrz świata), Adriana Adamek (libero reprezentacji Polski), Agata Milewska (środkowa reprezentacji Polski), Aleksandra Rasińska (atakująca reprezentacji Polski), Karol Kłos (środkowy PGE Projektu Warszawa) oraz Łukasz Usowicz (środkowy JSW Jastrzębskiego Węgla).

- Bardzo się cieszę, że jestem tu już po raz kolejny, tym bardziej, że sam nie miałem okazji grać w minisiatkówkę, bo zacząłem już w wieku kadeta. Nadrabiam więc tutaj te wcześniejsze lata. Im jestem starszy, tym częściej się tu pojawiam i jestem szczęśliwy, że dzieje się to w tak wyjątkowym dla mnie miejscu - powiedział w rozmowie z Michałem Białońskim z Polsatu Sport Karol Kłos.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Wśród chłopców triumfowali zawodnicy: UKS-u Iskra Warszawa (single), Leonarda Mirzec 1 (dwójki), Banku Spółdzielczego MMKS-u Mińsk Mazowiecki (trójki) i UKS-u Set Starogard Gdański (czwórki). Wśród dziewczynek najlepsze okazały się siatkarki: MUKS-u Wojskowych Warszawa (jedynki), KS-u Volley Poznań (dwójki), UKS-u Varsovia (trójki) i Międzyszkolnego Klubu Sportowego Dwója Zawiercie (czwórki).

- Jest to wspaniała impreza, dlatego, że przygotowuje ona dzieci do gry na poziomie od młodzików i dalej. Fajnie też, że najmłodsi adepci uczą się gry od "singli", ponieważ przez to trenerzy musieli zejść niżej ze swoją pracą, gdyż wcześniej zaczynało się naukę od "dwójek" - powiedział Wacław Gębarski, trener Dwójki Zawiercie.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Sama idea turnieju bardzo podoba się również Sebastianowi Świderskiemu, byłemu reprezentantowi Polski, a obecnie prezesowi Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

- Tutaj jest wszystko, co najpiękniejsze: rywalizacja, ale przede wszystkim wspaniała zabawa. Cieszymy się, bo i dla nas jest to taka pierwsza selekcja. Trudno byłoby nam znaleźć wybitne jednostki, a tutaj to trenerzy czy wuefiści wyszukują dzieci, które mają zapał do siatkówki. Wielu reprezentantów Polski zaczynało w tego typu turniejach - powiedział Świderski.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Ogólnopolskie Mistrzostwa w Minisiatkówce im. Marka Kisiela o Puchar KINDER Joy of moving od lat rozgrywane są pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego.