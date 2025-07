Gdzie oglądać Wimbledon w środę?

Turniej główny Wimbledonu 2025 rozpoczął się 30 czerwca. Wcześniejszy tydzień przeznaczono na rozegranie kwalifikacji do drabinki głównej. Wielki finał rywalizacji mężczyzn zaplanowano na 13 lipca, a kobiet dzień wcześniej - 12 lipca. Już tradycyjnie tenisiści grają na kortach trawiastych klubu All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Wimbledon to jeden z najważniejszych punktów tenisowego kalendarza. Pozostaje on najstarszym i najbardziej prestiżowym turniejem tenisowym na świecie. W puli nagród znalazła się rekordowa kwota 53,5 miliona funtów do zdobycia. Jak co roku mecze Wimbledonu tradycyjnie można oglądać na sportowych antenach Polsatu.

Plan transmisji Wimbledonu na wtorek - 02.07:

Należy zaznaczyć, że godziny rozpoczęcia meczów podane w planie transmisji są godzinami orientacyjnymi. Mogą się one zmieniać wraz z przebiegiem rywalizacji.

Polsat Sport 1:

11:00 Halo tu Wimbledon

12:00 Wimbledon Preview

13:00 Studio

14:30 Aryna Sabalenka - Marie Bouzkova (M. Muras, T. Wiktorowski)

16:30 Carlos Alcaraz - Oliver Tarvet (M. Łuczak)

18:00 Kamil Majchrzak - Ethan Quinn (D. Olejniczak, R. Szymanik)

Polsat Sport 2:

14:00 Cameon Norrie - Frances Tiafoe (K. Wanio)

16:00 Katie Boulter - Solana Sierra (K. Wanio, T. Wiktorowski)

18:00 S. Aoyama/E. Shibahara - M. Linette/B.Pera (M. Krogulec)

Polsat Sport 3:

12:00 Olga Danilovic - Madison Keys (F. Gawęcki)

14:00 Nuno Borges - Billy Harris (F. Gawęcki)

16:00 Naomi Osaka - Katerina Siniakova (D. Olejniczak, R. Szymanik)

18:30 Marketa Vondrousova - Emma Raducanu (M. Łuczak)

Polsat Sport Fight (kort nr 3):

12:00 Wiktoria Tomowa - Sonay Kartal (R. Spiak)

14:00 Andriej Rublow - Lloyd Harris (R. Spiak)

16:00 Jasmine Paolini - Kamilla Rachimowa (D. Żbik)

18:00 Taylor Fritz - Gabriel Diallo (T. Tomaszewski)

Polsat Sport Premium 2 (kort nr 8 od 12:00 - bez komentarza):

J. Putincewa/P. Stearns - H. Chan/B. Krejcikova

T. Machac/J. Mensik - P. Martinez/J. Munar

D. Goffin/A. Muller - N. Barrientos/R. Bollipalli

N. Kiczenok/J. Starudubcewa - J. Aleksandrowa/S. Zhang

Polsat Sport Premium 3 (kort nr 12 od 12:00 - bez komentarza):

Joao Fonseca - Jenson Brooksby

Renata Zarazua - Amanda Anisimowa

Jiri Lehecka - Mattia Bellucci

Alaksandra Sasnowicz - Elina Switolina

Polsat Sport Premium 4 (kort nr 14 od 12:00 - bez komentarza):

Leylah Fernandez - Laura Siegemund

K. Krawietz/T. Puetz - R. Bopanna/S. Gille

Eva Lys - Linda Noskova

Polsat Sport Premium 5 (kort nr 17 od 12:00 - bez komentarza):

M. Arevalo/M. Pavic - R. Carballes Baena/L. Djere

Cristina Bucsa - Donna Vekic

Elise Mertens - Ann Li

Cristian Garin - Arthur Rinderknech

Polsat Sport Premium 6 (kort nr 18 od 12:00 - bez komentarza):

Shintaro Mochizuki - Karen Chaczanow

Diana Sznajder - Diane Parry

Felix Auger-Aliassime - Jan-Lennard Struff

E. Appleton/H. Watson - M. Andriejewa/D. Sznajder

Polsatsport.pl:

Kort numer 4 (od 12:00 - bez komentarza):

X. Wang/S. Zheng - G. Dabrowski/E. Routliffe

D. Evans/H. Searle - H. Heliovaara/H. Patten

J. Burrage/S. Kartal - J. Bouzas Maneiro/Y. Cavalle-Reimers

C. Osorio/A. Parks - A. Barnett/E. Silva

Kort numer 5 (od 12:00 - bez komentarza):

Y. Bhambri/R. Galloway - R. Arneodo/M. Guinard

M. Kecmanovic/A. Mies - M. Granollers/H. Zeballos

Q. Tang/L. Zhu - X. Jiang/F. Wu

Kort numer 6 (od 12:00 - bez komentarza):

R. Matos/M. Melo - I. Dodig/O. Luz

F. Romboli/J. Smith - M. McDonald/A. Michelsen

A. Moratelli/S. Santamaria - S. Cirstea/A. Kalinska

Kort numer 9 (od 12:00 - bez komentarza):

A. Behar/J. Vliegen - S. Bolelli/A. Vavassori

A. Blinkova/Y. Yuan - N. Melichar-Martinez/L. Samsonowa

J. Schnaitter/M. Wallner - S. Baez/F. Comesana

Kort numer 10 (od 12:00 - bez komentarza)

M. Kostiuk/E. Ruse - A. Sevastova/Y. Wickmayer

T. Arribage/P. Trhac - Q. Halys/N. Mahut

D. Dzumhur/S. Mansouri - M. Gonzalez/A. Molteni

A. Kovacevic/L. Tien - N. Balaji/M. Reyes-Varela

Kort numer 11 (od 12:00 - bez komentarza):

K. Birrell/M. Joint - U. Eikeri/M. Ninomyia

I. Khromacheva/F. Stollar - A. Krunic/S. Lamens

T. Etcheverry/C. Ugo Carabelli - H. Jebens/A. Olivetti

R. Hijikata/D. Pel - A. Goransson/S. Verbeek

Kort numer 15 (od 12:00 - bez komentarza):

Nicolas Jarry - Learner Tien

Brandon Nakashima - Yunchaokete Bu

Beatriz Haddad Maia - Dalma Galfi

Jordan Thompson - Benjamin Bonzi

H. Baptiste/McNally - B. Haddad Maia/L. Siegemund

Kort numer 16 (od 12:00 - bez komentarza):

Adrian Mannarino - Valentin Royer

M. Kessler/C. Tauson - H. Dart/M. Lumsden

Ashlyn Krueger - Anastazja Pawluczenkowa

C. Dolehide/S. Kenin - B. Schoofs/D. Jastremska