Polka przechodzi obecnie trudny okres - od styczniowego Australian Open nie zdołała awansować do trzeciej rundy żadnego turnieju. W pięciu ostatnich występach poniosła aż cztery porażki.

Jej najbliższa przeciwniczka zajmuje 44. miejsce w rankingu WTA - o 20 lokat niżej niż reprezentantka Polski. Rosjanka może pochwalić się trzema tytułami rangi WTA, w tym triumfem w lutowym turnieju w rumuńskim Cluj-Napoca, gdzie w finale odwróciła losy spotkania z Lucią Bronzetti i zwyciężyła 4:6, 6:1, 6:2.

ZOBACZ TAKŻE: Iga Świątek - Polina Kudiermietowa. Gdzie obejrzeć Wimbledon?

- Wimbledon to miejsce, gdzie zjeżdżają się najlepsze tenisistki świata. Rankingi nie grają, a rozstawienie nie ma większego znaczenia. Potapowa to solidna i wymagająca przeciwniczka - powiedziała Magdalena Fręch w rozmowie z Tomaszem Lorkiem z Polsatu Sport przed rozpoczęciem wielkoszlemowego turnieju na trawiastych kortach All England Club.

Bilans bezpośrednich spotkań przemawia na korzyść Fręch. W jedynym dotychczasowym starciu, rozegranym w sierpniu ubiegłego roku w pierwszej rundzie turnieju WTA w Toronto, to właśnie Polka odniosła zwycięstwo. Wygrała 4:6, 6:3, 6:0.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Fręch - Potapowa na Polsatsport.pl.

ŁO, Polsat Sport