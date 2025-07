42. PZLA Mistrzostwa Polski U23 2025. Młode gwiazdy wystąpią w Krakowie

Zmagania podczas 42. Mistrzostw Polski U23 w lekkoatletyce zostaną rozegrane w dniach 4-5 lipca 2025 na stadionie Akademii Kultury Fizycznej im. Bronisława Czecha w Krakowie. To obiekt, który był areną III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023. Ci, którzy śledzili tę imprezę, z pewnością pamiętają, że to właśnie na stadionie AKF odbywała się rywalizacja pięcioboistów.



Teraz w stolicy Małopolski zobaczymy najlepszych młodych lekkoatletów z całego kraju, którzy w ciągu dwóch dni zmagań będą walczyć o medale w krajowym czempionacie. Ceremonia otwarcia mistrzostw została zaplanowana na piątek 4 lipca o godzinie 11:00.



Młode gwiazdy na stadionie w Krakowie



Na stadionie AKF w Krakowie zobaczymy całą plejadę młodych gwiazd polskiej lekkoatletyki, w tym uczestników igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata, czy też rozgrywanych w Madrycie Drużynowych Mistrzostw Europy. Oczy kibiców Królowej Sportu zwrócone będą przede wszystkim na Maksymiliana Szweda. Olimpijczyk z Paryża i halowy wicemistrz Europy z Apeldoorn to obecnie najlepszy polski zawodnik na „płaskie” 400 metrów, który przed rokiem zdobył złoto w kategorii seniorów, bijąc przy okazji ponad 20-letni rekord Polski do lat 23, należący do Marka Plawgi.



W ostatnich miesiącach prawdziwą furorę robi specjalista od 800 metrów Bartosz Kitliński, który w czerwcu w Montreuil przebiegł ten dystans w czasie 1.44,77 sek., co jest jego rekordem życiowym. To obecnie dziesiąty wynik w historii polskiej lekkoatletyki, a 21-latek nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Podobnie zresztą jak specjalista od biegów na 3000 i 5000 metrów Kamil Herzyk, który już poluje na seniorskie rekordy kraju.



W żeńskiej rywalizacji fani będą mogli obejrzeć między innymi Annę Matuszewicz, która w chińskim Nankinie zadebiutowała niedawno w seniorskich halowych mistrzostwach świata i zajęła tam znakomitą siódmą lokatę. Eksperci już od kilku lat zwracają uwagę, że dawno nie mieliśmy takiego talentu w skoku w dal. Zresztą jej wynik z halowych mistrzostw kraju w Toruniu 6,71 m to najlepszy skok pod dachem w naszym kraju od 1995 roku, co już pokazuje, jak wielkie są jej możliwości.



Kibiców z Krakowa również czeka nie lada gratka, bo na starcie zobaczymy także zwyciężczynię niedawnych zawodów Halina Konopacka Classic, rozgrywanych w Warszawie, Alicję Sielską, reprezentującą AZS AKF Kraków. Płotkarka coraz mocniej depcze po piętach Pii Skrzyszowskiej, a w stolicy Małopolski, przed własną publicznością, spróbuje poprawić swoją „życiówkę”, która od niedawna wynosi 12,86 sek.



Dwa dni emocji w Krakowie



Rywalizacja w stolicy Małopolski rozpocznie się w piątek 4 lipca. Po ceremonii otwarcia o godzinie 11:15 na starcie staną sprinterki rywalizujące w biegu na 100 metrów, natomiast chwilę później ruszy konkurs tyczkarek. Z kolei w sobotę zawody zakończą się zmaganiami sztafet 4x400 kobiet i mężczyzn.

