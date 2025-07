Ależ transfer! Z finalisty Ligi Konferencji do Ekstraklasy

Latem klub z Łodzi pozyskał już w sumie dziewięciu piłkarzy. Dwa ostatnie transfery uznawane są za duże wzmocnienie drużyny, która w nadchodzącym sezonie ekstraklasy zamierza odgrywać w niej czołowe role.

Visus trafił do Widzewa z hiszpańskiego Realu Betis na zasadzie transferu definitywnego. W zespole z Sewilli 24-latek rozegrał trzy spotkania w hiszpańskiej ekstraklasie. W minionym sezonie był wypożyczony do holenderskiego Almere City. W tamtejszej ekstraklasie zagrał w 24 spotkaniach. Wcześniej w swoim kraju był też piłkarzem Cordoba CF.

"To zdyscyplinowany taktycznie zawodnik, który ma doskonały przegląd pola i inteligencję sytuacyjną w ataku. To piłkarz o niezaprzeczalnej klasie, który grał na najwyższym poziomie. Spodziewam się, że udowodni to w naszym zespole" - powiedział dyrektor sportowy Widzewa Mindaugas Nikolicius.

Z kolei 26-letni Selahi jest środkowym pomocnikiem, który przeszedł do Widzewa z HNK Rijeka. Urodzony w Belgii reprezentant Albanii przed miesiącem sięgnął z tym klubem po podwójną koronę, zdobywając mistrzostwo oraz Puchar Chorwacji. W klubie z Rijeki grał przez cztery sezony i w przeszłości był podopiecznym obecnego trenera łodzian Zejlko Sopica. W minionym sezonie rozegrał 30 spotkań w chorwackiej ekstraklasie, sześć w Pucharze Chorwacji i tyle samo w europejskich pucharach. Na swoim koncie ma też cztery spotkania drużyny narodowej Albanii.

"Potrzebowałem nowego wyzwania i byłem bardzo zainteresowany pomysłem drużyny, która tworzy się w Łodzi. Świetnie znam się też z trenerem, z którym wcześniej pracowałem i dużo rozmawiałem na temat Widzewa. Najpierw grałem przeciwko niemu, gdy prowadził Goricę, potem razem byliśmy w Rijece" – powiedział nowy piłkarz Widzewa.

Visus podpisał kontrakt obowiązujący do czerwca 2029 r., a Selahi – do 2028 r. z opcją przedłużenia o kolejny sezon.

Wcześniej klub z Łodzi pozyskał siedmiu piłkarzy: Mariusza Fornalczyka z Korony Kielce, Sebastiana Bergiera z GKS Katowice, Macieja Kikolskiego z Legii Warszawa, Antoniego Klukowskiego z Pogoni Szczecin, Hiszpana Angela Baenę z Wisły Kraków, Nigeryjczyka Samuela Akere z bułgarskiego Botewu Płowdiw oraz reprezentanta Kosowa Diona Gallapeniego z FC Prisztina.

Łodzianie od poniedziałku trenują na zgrupowaniu w Opalenicy. W środę po południu rozegrają sparing z czeskim Banikiem Ostrawa.

MS, PAP