Był w kadrze Polski na EURO 2012. Teraz wrócił do kraju po wielu latach

Urodzony w 1992 roku w Koninie środkowy obrońca, przez ostatnie cztery sezony reprezentował barwy niemieckiego Schalke 04 Gelsenkirchen, a wcześniej również VfB Stuttgart i Fortuny Duesseldorf.

W sumie jego łączny dorobek za zachodnią granicą to 63 mecze, dwie bramki i asysta w Bundeslidze, 120 meczów, sześć goli i cztery asysty w 2. Bundeslidze oraz dziewięć meczów, dwie bramki i asysta w Pucharze Niemiec.

Przygodę z piłką nożną Kamiński rozpoczynał w klubie Aluminium Konin. Stamtąd jako 13-latek przeniósł się do Akademii Lecha Poznań. Debiutu w pierwszym zespole doczekał się w listopadzie 2009 roku i w mistrzowskim dla "Kolejorza" sezonie 2009/10 wystąpił łącznie w czterech ligowych spotkaniach.

W kampanii 2011/12 stał się kluczowym graczem Lecha i zapracował na powołanie do reprezentacji Polski na Euro 2012. W meczach towarzyskich przed turniejem zaliczył swoje dwa pierwsze występy w narodowych barwach.

Nowy zawodnik Wisły Płock w Lechu Poznań grał do końca sezonu 2015/16, a następnie przeniósł się do Stuttgartu.

Jego doświadczenie w ekstraklasie to 158 meczów, osiem bramek i asysta. Do tego dołożył też 24 spotkania w Pucharze Polski, dwa w Superpucharze, sześć występów oraz asystę w Lidze Europy z Lechem oraz 18 meczów, bramkę i asystę w kwalifikacjach do Ligi Europy i Ligi Mistrzów.

Dwukrotnie zdobył mistrzostwo Polski i raz Superpuchar. Zaliczył również siedem występów w seniorskiej reprezentacji Polski.

Marcin Kamiński przychodzi do Wisły Płock na zasadzie wolnego transferu, podpisał kontrakt, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2027 roku.

BS, PAP