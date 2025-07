Czterokrotny mistrz Europy rezygnuje z kadry. Trafi do Realu Madryt?

Scariolo jest dla ekpiy "La Roja" żywą legendą. Włoch prowadził ekipę Hiszpanii w latach 2009-2012, a następnie od 2015 roku do teraz. Z reprezentacją z Półwyspu Iberyjskiego sięgnął między innymi po cztery złota i brąz mistrzostw Europy, mistrzostwo świata oraz brąz i srebro igrzysk olimpijskich.

64-latek zapowiedział jednak, że bieżący sezon będzie dla niego ostatnim z hiszpańską kadrą. Scariolo, mimo obowiązującej jeszcze przez rok umowy z tamtejszą federacją, zrezygnuje z pracy po tegorocznym EuroBaskecie.

- To będzie mój ostatni międzynarodowy turniej z reprezentacją Hiszpanii - powiedział Scariolo, cytowany przez portal Eurohoops.

Hiszpańskie media podają, że nowym miejscem pracy Włocha może być... Real Madryt! "Królewscy" w minionym sezonie zdobyli co prawda mistrzostwo kraju, ale w Eurolidze odpadli już w ćwierćfinale, przegrywając rywalizację z greckim Olympiakosem Pireus.

Jeżeli transfer dojdzie do skutku, dla włoskiego szkoleniowca będzie to powrót do stolicy Hiszpanii po 23 latach. Sergio Scariolo prowadził już Real w latach 1999-2002, zdobywając mistrzostwo i puchar kraju.

Tegoroczny EuroBasket potrwa od 27 sierpnia do 14 września, a gospodarzami imprezy będą Cypr, Finlandia, Łotwa i Polska.