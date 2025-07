Duże zmiany w klubie PlusLigi! Legendarny siatkarz w nowej roli

Walaszczyk przez lata wspólnie z innymi osobami ze środowiska częstochowskiej siatkówki, tworzył markę Norwida. Klub jeszcze kilka lat temu rywalizował na trzecim poziomie rozgrywkowym. Przełomem był awans na zaplecze PlusLigi, a następnie wywalczona promocja do elity. W tym roku doszło do kolejnych sukcesów, bo drużynie udało się awansować do fazy play-off, a jesienią zadebiutuje w europejskich pucharach jako uczestnik Pucharu Challenge.

Jak poinformował klub z Częstochowy, z funkcji prezesa zrezygnował Walaszczyk, którego na tym stanowisku zastąpi Żygadło.

"Klub Siatkarski Norwid Częstochowa informuje, że z dniem 30 czerwca 2025 r. Pan Lesław Walaszczyk złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. (…) Decyzją udziałowców nowym Prezesem Zarządu, od 1 lipca br., został Pan Łukasz Żygadło – dotychczasowy Dyrektor Klubu oraz były reprezentant Polski w siatkówce" - napisano w oświadczeniu.

Żygadło to znakomity siatkarz, który z reprezentacją Polski sięgnął po wicemistrzostwo świata w 2006 roku. Co ciekawe, 45-latek jeszcze oficjalnie nie zakończył kariery i w poprzednim sezonie, mimo pełnienia roli dyrektora klubu, pojawił się na parkiecie PlusLigi! Ba, w jednym ze spotkań otrzymał nawet statuetkę MVP!

W sezonie 2025/2026 przekonamy się, czy Żygadło znowu skusi się, aby wyjść na parkiet, tym razem jako grający... prezes.

