Podczas Euro 2025 16 reprezentacji narodowych podzielono na cztery grupy. W grupie A znalazły się Szwajcaria, Norwegia, Islandia i Finlandia, w grupie B: Hiszpania, Portugalia, Belgia i Włochy, w grupie C: Polska, Niemcy, Dania i Szwecja, a w grupie D: Francja, Anglia, Walia i Holandia.

Polki 4 lipca zmierzą się z Niemkami w Sankt Gallen. Kolejne dwa mecze rozegrają w Lucernie - 8 lipca ze Szwedkami, a cztery dni później z Dunkami. Będzie to pierwsza impreza rangi mistrzowskiej, w której udział wezmą nasze reprezentantki. Nigdy wcześniej Polki nie zagrały również na mistrzostwach świata czy też igrzyskach olimpijskich.

Do ćwierćfinałów awansują po dwa zespoły z grupy. Zwycięzca grupy A trafi na drugą drużynę z grupy B, a zwycięzca grupy C zmierzy się z drugim z grupy D. Druga drużyna grupy A trafi na zwycięzcę grupy B, a druga drużyna grupy C na zwycięzcę grupy D.

Mecze 1/4 finału odbędą się w dniach 16-19 lipca, półfinały 22-23 lipca, a finał 27 lipca.



