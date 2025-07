Kamil Majchrzak - Ethan Quinn. Kto wygrał na Wimbledonie? Wynik meczu

Majchrzak to jedyny polski reprezentant w gronie singlistów na tegorocznym Wimbledonie. 29-latek awansując do drugiej rundy tego turnieju już osiągnął najlepszy wynik w swojej karierze. W konfrontacji z Quinnem ma zatem szansę pójść krok dalej i zameldować się w trzeciej rundzie.

Jeżeli Polakowi uda się zrealizować ten cel, wówczas wyrówna swój najlepszy wynik w karierze w turniejach wielkoszlemowych. Uczynił to w 2019 roku, kiedy dotarł do trzeciej rundy US Open.

Quinn w rankingu ATP plasuje się na 89. lokacie, podczas gdy Majchrzak znajduje się na 109. pozycji. Obaj zawodnicy nie mieli jeszcze okazji ze sobą rywalizować.

Majchrzak - Quinn. Wynik meczu. Kto wygrał?

O tym, kto wygra pojedynek Majchrzak - Quinn przekonamy się we środowy wieczór. To spotkanie zostało zaplanowane na godz. 18:00.

KN, Polsat Sport