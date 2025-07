Z rywalizacją w grze pojedynczej Magda Linette pożegnała się już we wtorek, nieoczekiwanie ulegając w 1. rundzie Elsie Jacquemot. Francuzka oddała Polce tylko I seta i po wykorzystaniu swoich szans w kolejnych dwóch odsłonach mogła się cieszyć ze zwycięstwa i awansu do 2. rundy.

W grze podwójnej partnerką plasującej się na 112. miejscu w rankingu poznanianki będzie urodzona w Zadarze Pera (379. WTA), a po drugiej stronie siatki staną specjalizujące się w deblu Shuko Aoyama (49. WTA) i Ena Shibahara (55. WTA). Pierwsza z wymienionych Japonek nie jest nawet sklasyfikowana w grze pojedynczej, co jasno pokazuje na jaki rodzaj gry rywalki kładą nacisk.

Jeżeli chodzi o dokonania Magdy Linette w grze podwójnej turnieju na kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club, to nie dają one raczej powodów do wielkiego optymizmu. Nasza tenisistka zdecydowanie lepiej radzi sobie na innych nawierzchniach (półfinał Roland Garros w 2021, ćwierćfinał US Open w 2023). Jej najlepszym wynikiem na trawiastych kortach w Londynie był mecz 2. rundy w 2023 roku.

Transmisja meczu Magda Linette/Bernarda Pera - Shuko Aoyama/Ena Shibahara od około 18:00 w Polsacie Sport 2, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.

