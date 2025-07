Maria Stenzel podjęła decyzję! Oficjalnie ogłoszono rozstanie

Maria Stenzel (rocznik 1998) jest wychowanką klubu UKS ZSMS Poznań. W latach 2014–17 uczęszczała do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku. Później grała w klubach Impel Wrocław (2017–18), Grot Budowlani Łódź (2018–21), Chemik Police (2021–23) oraz Moya Radomka Radom (2023–24).





W lipcu 2024 roku została siatkarką ŁKS Commercecon Łódź, do którego dołączyła po igrzyskach w Paryżu. W minionym sezonie wywalczyła z klubem wicemistrzostwo Polski i dotarła do finału Pucharu Polski.

"Mery jest niewątpliwie jedną z największych gwiazd naszej ligi i jedną z najbardziej medialnych polskich siatkarek. W ŁKS-ie mogliśmy poznać jej profesjonalne podejście i zaangażowanie. To był naprawdę ciekawy sezon, a Maria będąc częścią zespołu współtworzyła jego tożsamość, a z parkietu wspólnie z drużyną podniosła wicemistrzostwo Polski" – napisał klub w komunikacie.

– Sportowo oczywiście nie ma o czym mówić - Mery to zawodniczka, która zawsze trzyma wysoki poziom. Należy to docenić szczególnie po tak trudnym sezonie, jaki mamy za sobą. Marysia zmagała się w tych rozgrywkach z różnymi problemami. Najpierw przeszła zabieg, który wykluczył ją z sezonu reprezentacyjnego. W trakcie fazy zasadniczej przezwyciężyła kontuzję i dała zespołowi dużo jakości. Bardzo ważne jest też, że świetnie się z nią współpracowało. Mery to zawodniczka, która dostosowuje się do różnych warunków, które w sporcie bywają bardzo zmienne. Ja cenię sobie jej poczucie humoru. Zawsze można było od niej liczyć na ciętą ripostę, a to niezwykle cenne, bo ludzie, którzy mają do siebie dystans, zawsze współtworzą dobrą atmosferę – zaznaczył team manager ŁKS Marcin Sawoniuk.

Polsat Sport, lkscommerceconlodz.pl