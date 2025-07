Mistrz Anglii opuścił Liverpool. Trafił do Bundesligi

22-letni obrońca, wychowanek akademii Liverpoolu, zadebiutował w seniorskiej drużynie w sezonie 2023/24 i wystąpił w 58 meczach "The Reds" we wszystkich rozgrywkach.

ZOBACZ TAKŻE: Były kapitan reprezentacji Anglii aresztowany! Skandal na Wyspach

Był jednym z kluczowych piłkarzy reprezentacji Anglii do lat 21, która pod koniec czerwca wywalczyła na Słowacji mistrzostwo Europy, po finałowym zwycięstwie nad Niemcami 3:2 po dogrywce.

"Jesteśmy zachwyceni, że podpisaliśmy kontrakt z Jarellem Quansahem, jednym z najbardziej obiecujących obrońców w Anglii. To szybki, zwinny i dobry piłkarz" – powiedział w oświadczeniu dyrektor sportowy ekipy z Leverkusen Simon Rolfes.

To już trzecia w ostatnich tygodniach transakcja między tymi klubami, ale pierwsza w odwrotnym kierunku - wcześniej Bayer sprzedał do Liverpoolu Floriana Wirtza (całkowita wartość transferu może wynieść z bonusami ok. 150 mln euro) i Jeremiego Frimponga.

W minionym sezonie Bayer zdobył wicemistrzostwo Niemiec, a rok wcześniej - mistrzostwo.

MS, PAP