Mecze światowego czempionatu do lat 19 potrwają od 2 do 13 lipca, a areną zmagań będą miasta Osijek (Chorwacja) oraz Vrnjacka Banja (Serbia). W ramach przygotowań nasze siatkarki rozegrały w Bielsku-Białej dwa mecze kontrolne z Argentyną, zwyciężając 4:1 (22:25, 26:24, 25:23, 25:17, 25:23) oraz przegrywając 1:4 (25:19, 18:25, 25:27, 23:25, 19:25).

Na mistrzostwach świata U-19 Polki trafiły do wymagającej grupy C, w której figurują mistrzynie z 2023 roku Amerykanki, oraz wicemistrzynie Turczynki. Rywalkami podopiecznych Marcina Orlika będą ponadto: Bułgarki, Peruwianki oraz Hiszpanki. Spotkania grup A i C odbędą się w Osijeku, natomiast B i D w Serbii.

Relacja i wynik na żywo meczu Polska - Bułgaria U-19 od godziny 15:15 na Polsatsport.pl.

Polsat Sport