Selekcjoner wybrał! Oto kadra reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy

Trener Milicic na tym etapie wybrał szeroki skład, w którym znalazły się nazwiska 20 koszykarzy, w tym dziewięciu z klubów zagranicznych. Absolutnym nowicjuszem w kadrze seniorów jest środkowy Szymon Zapała z zespołu Michigan State University, występującego w rozgrywkach NCAA w Stanach Zjednoczonych. Do kadry wraca za to Dominik Olejniczak, czołowy zbierający ligi francuskiej w poprzednim sezonie.

Do tej listy może dołączyć jeszcze zawodnik naturalizowany.

"W tym momencie ogłaszamy szeroki skład złożony z 20 koszykarzy, spośród których dokonamy dalszej selekcji. Kluczowe dla mnie i sztabu jest to, aby maksymalnie zbalansować skład pod kątem różnych aspektów, takich jak: doświadczenie, obecność młodych graczy, koszykarska inteligencja, znajomość systemu oraz atletyzm. Chcemy być przygotowani na różne scenariusze i dobrze dopasowani jako zespół. Liczę, że do tego zestawienia dołączy jeszcze jedno nazwisko i będzie to koszykarz naturalizowany" - powiedział trener Igor Milicic, cytowany na stronie PZKosz.

Szeroki skład reprezentacji Polski (w nawiasie ostatni lub obecny klub):

Aleksander Balcerowski (Unicaja Malaga, Hiszpania)

Aleksander Dziewa (King Szczecin)

Tomasz Gielo (Surne Bilbao Basket, Hiszpania)

Daniel Gołębiowski (WKS Śląsk Wrocław)

Łukasz Kolenda (Rostock Seawolves, Niemcy)

Michał Kolenda (Legia Warszawa)

Kamil Łączyński (AWM Arka Gdynia)

Michał Michalak (Anwil Włocławek)

Igor Milicic (Tennessee Volunteers, Stany Zjednoczone)

Dominik Olejniczak (Derthona Basket, Włochy)

Kuba Piśla (Tauron GTK Gliwice)

Andrzej Pluta (Legia Warszawa)

Mateusz Ponitka (Bahcesehir Koleji Stambuł, Turcja)

Jakub Schenk (Trefl Sopot)

Jeremy Sochan (San Antonio Spurs, NBA, Stany Zjednoczone)

Michał Sokołowski (Dinamo BDS Sassari, Włochy)

Jakub Szumert (AMW Arka Gdynia)

Szymon Zapała (Michigan State University, NCAA, Stany Zjednoczone)

Jarosław Zyskowski (AMW Arka Gdynia)

Przemysław Żołnierewicz (King Szczecin)

