Wielkie wyróżnienie reprezentantki Polski. Jest wśród najlepszych w Europie

Zdaniem dziennika ”Goeteborgs Posten”, Polka jest jednym z najważniejszych filarów drużyny biało-czerwonych, której grupowymi rywalkami będą Szwedki, Niemki i Dunki.

”Ta silna, atletyczna, 19-letnia zawodniczka, grająca w reprezentacji Polski na pozycji środkowego obrońcy jest murem nie do przejścia, a jej dotychczasowa gra w Górniku Łęczna i drużynie narodowej sprawiła, że już znalazła się w Barcelonie. Co prawda na razie w drugiej drużynie tego wielkiego klubu, lecz po tych mistrzostwach raczej na pewno znajdzie się w pierwszej. Z jej umiejętnościami to tylko kwestia czasu” - oceniono.

Wśród dziesięciu wyróżnionych, poza Szymczak, znalazły się: Szwedka Smilla Holmberg (Hammarby IF), Włoszka Gulia Dragoni (Barcelona), Szwajcarki Sydney Schertenleib (Barcelona) i Smilla Valotto (Hammarby IF), Hiszpanka Vicky Lopez (Barcelona), Holenderka Veerle Buurman (Chelsea), Brytyjka Michelle Agyemang (London Lionesses), urodzona na Wyspach Owczych, a reprezentująca Danię Johanna Fossdalsa (BK Hacken) i jedyna piłkarka w wieku powyżej 20 lat - Brytyjka Hannah Hampton (Chelsea).

„Bramkarkę w wieku 24 lat można zaliczyć do grupy nastolatek” - skomentowano.

JŻ, PAP