Gdzie oglądać czwartkowe mecze Wimbledonu?

Turniej główny Wimbledonu 2025 rozpoczął się 30 czerwca. Wcześniejszy tydzień przeznaczono na rozegranie kwalifikacji do drabinki głównej. Wielki finał rywalizacji mężczyzn zaplanowano na 13 lipca, a kobiet dzień wcześniej - 12 lipca. Już tradycyjnie tenisiści grają na kortach trawiastych klubu All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Wimbledon to jeden z najważniejszych punktów tenisowego kalendarza. Pozostaje on najstarszym i najbardziej prestiżowym turniejem tenisowym na świecie. W puli nagród znalazła się rekordowa kwota 53,5 miliona funtów do zdobycia. Jak co roku mecze Wimbledonu tradycyjnie można oglądać na sportowych antenach Polsatu.

Wimbledon 2025. Gdzie oglądać? Transmisje TV i stream online - 03.07

Polsat Sport 1:

11:00 Halo tu Wimbledon

12:00 Wimbledon Preview

13:00 Studio

14:30 Novak Djoković - Daniel Evans (Komentarz: T. Tomaszewski)

16:30 Iga Świątek - Caty McNally (M. Muras, D. Olejniczak)

18:00 Jannik Sinner - Aleksandar Vukić (D. Olejniczak)

18:30 J. Zieliński/A. Pavlasek - S. Gonzales/A. Krajicek (M. Łuczak)

Polsat Sport 2:

14:00 M. Linette/B. Pera - S. Aoyama/E. Shibahara (M. Łuczak, P. Kania)

16:00 Maria Sakkari - Elena Rybakina (F. Gawęcki, T. Wiktorowski)

18:00 Jack Draper - Marin Cilić (K. Wanio)

Polsat Sport 3:

12:00 Weronika Kudiermietowa - Emma Navarro (R. Spiak, P. Kania)

14:00 K. Piter/M. Sherif - M. Bouzkova/A. Danilina (D. Żbik)

16:00 Sofia Kenin - Jessica Bouzas Maneiro (M. Krogulec)

Polsat Sport Fight (kort nr 3):

12:00 Alex De Minaur - Arthur Cazaux (F. Gawęcki, T. Wiktorowski)

14:00 Mirra Andriejewa - Lucia Bronzetti (R. Spiak)

16:00 Sebastian Ofner - Tommy Paul (D. Żbik)

18:00 Ben Shelton - Rinky Hijikata (A. Romański)

Polsat Sport Premium 2 (kort nr 8 od 12:00 - bez komentarza):

P. Nouza/P. Rikl - M. Ebden/J. Peers

S. Hsieh/J. Ostapenko - O. Kalashnikova/E. Pridankina

C. Bucsa/ M. Kato - S. Errani/J. Paolini

L. Maxted/C. Thompson - N. Mektic/M. Venus

Polsat Sport Premium 3 (kort nr 12 od 12:00 - bez komentarza):

Marcos Giron - Jakub Mensik

August Holmgren - Tomas Machac

Clara Tauson - Anna Kalinskaya

Polsat Sport Premium 4 (kort nr 14 od 12:00 - bez komentarza):

F. Cabral/ L. Miedler - J. Murray - R. Ram

Fabian Marozsan - Jaume Munar

Anastazja Zacharowa - Dajana Jastremska

J. Monday/ D. Stevenson - M. Bellucci/F. Marozsan

Polsat Sport Premium 5 (kort nr 17 od 12:00 - bez komentarza):

X. Wang - Z. Sonmez

E. Jacquemot - B. Bencic

J. Salisbury/N. Skupski - C. Broom/J. Paris

L. Sonego - N. Basilashvili

Polsat Sport Premium 6 (kort nr 18 od 12:00 - bez komentarza):

F. Cobolli - J. Pinnington Jones

S. Lamens - Jekaterina Aleksandrowa

Julia Starodubcewa - Ludmiła Samsonowa

Marton Fucsovics - Gael Monflis

Polsatsport.pl:

Kort numer 4 (od 12:00 - bez komentarza):

A. Erler/C. Frantzen - J. Brooksby/A. Walton

Q. Gleason/I. Martins - A. Eala/E. Lys

S. Doumbia/F. Reboul - Z. Bergs/G. Diallo

E. Appleton/H. Watson - M. Andriejewa/D. Sznajder

Kort numer 5 (od 12:00 - bez komentarza):

Y. Xu/Z. Yang/L. Kichenok/E. Perez

T. Babos/L. Stefani - J. Cristian/M. Kempen

N. Lammons/J. Withrow - P. Herbert/J. Thompson

B. Harris/M. Willis - A. Bublik/F. Cobolli

Kort numer 6 (od 12:00 - bez komentarza):

C. Osorio/A. Parks - A. Barnett/E. Silva

G. Andreozzi/M. Demoliner - C. Harrison/E. King

H. Nys/E. Roger-Vasselin - B. Bonzi/G. Jacq

V. Azarenka/A. Krueger - G. Minnen/M. Niculescu

Kort numer 7 (od 12:00 - bez komentarza):

A. Kovacevic/L. Tien - N. Balaji/M. Reyes-Varela

K. Piter/M. Sherif - M. Bouzkova/A. Danilina

M. Romios/R. Seggerman - L. Darderi/D. Hidalgo

M. Skoch/M. Vondrousova - P. Kudermietowa/Z. Sonmez

Kort numer 9 (od 12:00 - bez komentarza):

Y. Bu/R. Ho - M. Granollers/H. Zeballos

M. Linette/B. Pera - S. Aoyama/E. Shibahara

T. Mihalikova/O. Nicholls - K. Rakihmova/A. Siskova

L. Bronzetti/A. Li/ O. Gradecki/D. Krawczyk

Kort numer 10 (od 12:00 - bez komentarza)

A. Tomljanovic/V. Tomova - E. Hozumi/A. Sutjiadi

E. McDonald/M. Xu - L. Noskova/R. Sramkova

W. Kudiermietowa/E. Mertens - H. Klugman/M. Stojsavljevic

J. Zieliński/A. Pavlasek - S. Gonzales/A. Krajicek

Kort numer 11 (od 12:00 - bez komentarza):

A. Muhammad/D. Schuurs - L. Fernandez/L. Sun

H. Guo/A. Panova - G. Olmos/R. Zarazua

R. Cash/J. Tracy - S. Arends/A. Rinderknech

R. Haase/J. Rojer - N. Borges/M. Giron

Kort numer 15 (od 12:00 - bez komentarza):

Miomir Kecmanovic - Jesper de Jong

Hailey Baptiste - Victoria Mboko

Pedro Martinez - Mariano Navone

K. Siniakova/T. Townsend - A. Bondar/M. Uchijima

Kort numer 16 (od 12:00 - bez komentarza):

J. Cash/L. Glasspool - V. Kirkov/B. Stevens

Katie Volynets - Elisabetta Cocciaretto

Danielle Collins - Veronika Erjavec

Brandon Nakashima - Reilly Opelka