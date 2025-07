Turniej główny Wimbledonu 2025 rozpoczął się 30 czerwca. Wcześniejszy tydzień przeznaczono na rozegranie kwalifikacji do drabinki głównej. Wielki finał rywalizacji mężczyzn zaplanowano na 13 lipca, a kobiet dzień wcześniej - 12 lipca. Już tradycyjnie tenisiści grają na kortach trawiastych klubu All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Wimbledon to jeden z najważniejszych punktów tenisowego kalendarza. Pozostaje on najstarszym i najbardziej prestiżowym turniejem tenisowym na świecie. W puli nagród znalazła się rekordowa kwota 53,5 miliona funtów do zdobycia. Jak co roku mecze Wimbledonu tradycyjnie można oglądać na sportowych antenach Polsatu.

Kort numer 4 (od 12:00 - bez komentarza):

X. Wang/S. Zheng - G. Dabrowski/E. Routliffe

D. Evans/H. Searle - H. Heliovaara/H. Patten

J. Burrage/S. Kartal - J. Bouzas Maneiro/Y. Cavalle-Reimers

C. Osorio/A. Parks - A. Barnett/E. Silva