Wzmacniają skład, by walczyć o zwycięstwo w lidze! Doświadczony siatkarz podpisał kontrakt z polskim klubem

Grzegorz Pająk (rocznik 1987) gra na pozycji rozgrywającego. W swej dotychczasowej karierze reprezentował barwy klubów: MOW Orzeł Międzyrzec (2006–08), BBTS Bielsko-Biała (2008–09), Jastrzębski Węgiel (2009–11, srebrny medal mistrzostw Polski oraz Puchar Polski), francuski Martigues Volleyball (2011–12), Effector Kielce (2012–13), Indykpol AZS Olsztyn (2013–14), ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (2015–17, dwa tytuły mistrza kraju 2016, 2017, Puchar Polski 2017), Aluron Virtu Warta Zawiercie (2017–18), turecki Tokat Belediye Plevnespor (2018–19), Dynamo Moskwa (2019), MKS Będzin (2019–20), LUK Lublin (2020–22, awans do PlusLigi), Cuprum Lubin (2022–23) i ponownie Indykpol AZS Olsztyn (2023).

W 2023 roku Pająk po raz drugi w karierze został siatkarzem drużyny z Będzina. W 2024 roku wygrał z tym klubem rozgrywki Tauron 1. Ligi i wywalczył awans do PlusLigi.

– Poszukiwaliśmy na kluczową pozycję rozgrywającego nie tylko siatkarza o wysokich umiejętnościach, ale także prawdziwego lidera, który wniesie do naszej szatni spokój, charakter i mentalność zwycięzcy. Grzegorz idealnie wpisuje się w ten profil. To zawodnik, który doskonale wie, jak smakuje walka o najwyższe cele i jak radzić sobie z presją w decydujących momentach sezonu. Jego doświadczenie z lig krajowych i zagranicznych dają nam gwarancję stabilizacji i jakości na rozegraniu. Co istotne, Grzegorz w ostatnich latach udowodnił, że wciąż jest głodny sukcesów, dwukrotnie wprowadzając swoje zespoły do PlusLigi. Wierzymy, że jego ambicja, połączona z ogromnym doświadczeniem, będzie nieocenionym wsparciem dla całej drużyny i kluczowym elementem w realizacji naszych celów na sezon 2025/2026 – powiedział dyrektor siatkarskiej sekcji GKS Jakub Bochenek.





Doświadczony rozgrywający w swej karierze rozegrał jedenaście sezonów i wystąpił łącznie w 251 meczach PlusLigi. W 2015 roku występował w reprezentacji Polski w rozgrywkach Ligi Europejskiej. Grał również dwa sezony na poziomie pierwszej ligi, w obu przypadkach jego klub wywalczył awans. Czy powtórzy ten wyczyn w barwach GKS?