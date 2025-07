Medal reprezentanta Polski podczas ME!

W dniach 30 czerwca – 3 lipca w miejscowości Caorle (Włochy) odbywają się Mistrzostwa Europy U20 w zapasach w stylu klasycznym.

Trwają zmagania kobiet, a już w piątek na włoskich matach zobaczymy zawodników stylu wolnego.



W rywalizacji stylu klasycznego zaprezentowali się reprezentanci Polski.

Poniżej przedstawiamy zestawienie wyników naszych zawodników:



55 kg – Gracjan Jedut (MLKS Agros Żary)

Przegrana z Dragosem Dragą (ROU) – 1:6 eliminacja po pierwszej walce.



60 kg – Kacper Sobczyk (UKS Jedynka Kostrzyn nad Odrą)

Przegrana z Martinem Augustem Aakiem (NOR) 0:8 – odpadnięcie z turnieju.



63 kg – Mateusz Alot (MKZ Unia Racibórz)

Wygrana z Iosifem Zlotarem (ROU) 1:1 (awans dzięki ostatniemu punktowi).

Przegrana z Mariosem Kapantaisem (GRE) 1:6 – zakończenie udziału.



67 kg – Jakub Suchecki (WKS Śląsk Wrocław)

Wygrana z Octavianem Cernetchim (MDA) 8:6.

Przegrana z Dimitarem Georgievem (BUL) 1:10 – zakończenie startu.



72 kg – Hubert Sidoruk (MKS Cement Gryf Chełm)

Wygrana z Aleksandrem Tumarevicsem (LAT). 4:3

Wygrana z Kiprasem Puikisem (LTU) 8:5 – awans do 1/4 finału.

Przegrana z Anatoliiem Pasnakiem (UKR) 3:10 – koniec udziału w turnieju.



77 kg – Igor Dąbrowski (ZKS Granica Gdańsk)

Przegrana z Gamzatem Gadzhievem (AIN/RUS) 0:9 – eliminacja.



82 kg – Oskar Lubera (WKS Śląsk Wrocław)

Przegrana z Mihaelem Lukacem (CRO) 2:3 – wyrównana walka, zakończona eliminacją.



87 kg – Wojciech Iwanowski (MKZ Unia Racibórz)

Wygrana z Eleftheriosem Pappasem (GRE) 11:0.

Wygrana z Eliasem Lyyskim (FIN) 10:1.

Przegrana z Luką Kochalidze (GEO) 1:8 – przejście do repasaży.

Przegrana z Pavlo Torianykem (UKR) 2:4 – zakończenie udziału.



97 kg – Sebastian Warchoł (KS Sobieski Poznań)

Wygrana z Ozkanem Mete (TUR) – przez tusz.

Przegrana z Dariusem Kieferem (GER) 0:11 – spadek do repasaży.

Wygrana z Vendelem Rolandem Vitaim (HUN) 3:1 – brązowy medal Mistrzostw Europy U20.



130 kg – Mateusz Bieńczak

Przegrana z Leonhardem Jungerem (AUT) 2:4 – zakończenie udziału.

Informacja prasowa